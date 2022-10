Les caméras du film F1 avec Brad Pitt seront sur la grille en 2023

Si Brad Pitt assistait le week-end dernier au Grand Prix des États-Unis de Formule 1, ce n'était pas simplement pour admirer les bolides. L'acteur américain était en repérage en vue de son prochain rôle dans un film consacré au Championnat du monde. Le projet, soutenu par Apple, est confié au réalisateur Joseph Kosinski, à qui l'on doit Tron : L'Héritage, Oblivion, Line of Fire et, plus récemment, Top Gun : Maverick. Jerry Bruckheimer, dont le long CV comprend les deux Top Gun, Jours de tonnerre, Pearl Harbor ou encore la saga Pirates des Caraïbes, en sera le producteur.

À Austin, les directeurs d'équipe se sont entretenus avec Pitt, Bruckheimer et Kosinski, mais aussi avec Stefano Domenicali. Et le PDG de la F1 a annoncé que les équipes de tournage seront présentes dans le paddock à compter de la seconde moitié de la saison 2023. Il y a fort à parier que le Grand Prix de Las Vegas, qui se tiendra fin novembre, tiendra un rôle majeur dans l'intrigue.

Domenicali a également confirmé que l'ensemble des équipes et des pilotes de la grille 2023 seraient impliqués dans le développement du film, qui mettra en scène de vraies F1, livrées et sponsors y compris.

Selon l'Italien, ce film est l'étape suivante logique pour capitaliser sur le succès de Drive to Survive, la série-documentaire de Netflix consacrée à la F1. "C'est du sérieux", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je suis très heureux parce que nous sommes dans une période où les gens se demandent quelle est la suite, et ceci est une nouvelle étape dans la croissance [de la F1]. Nous pensons vraiment que cela permettra à la F1 d'entrer dans une dimension qui n'a pas été explorée aussi profondément et aussi bien auparavant."

"Beaucoup de choses vont se passer l'année prochaine concernant la préparation. C'est formidable parce que toutes les équipes seront impliquées, les pilotes, tout le monde. C'est donc fantastique. Nous sommes déjà en train de planifier tout ce qui doit être fait dans un vrai week-end de course, la production débutera dans la seconde moitié de la saison [2023]. Nous travaillons encore sur les détails car ce n'est que le début du plan, mais vous verrez que ce sera assez intéressant."

Reste à savoir si l'équipe de tournage disposera de ses propres voitures et si elles seront autorisées à prendre la piste entre les séances officielles des week-ends de Grand Prix. La question a été posée à Domenicali, le PDG a simplement répondu : "Ce sera réel, donc vous verrez des choses se passer pendant les week-ends de course."

Lewis Hamilton sera impliqué dans la production du film, de quoi aider les équipes à ne pas prendre trop de libertés, selon Domenicali : "Lewis sera très important parce qu'il aime ce nouveau projet et qu'il lui fera garder la bonne authenticité. Je vous garantis que le producteur est le meilleur d'Hollywood, le réalisateur est l'un des meilleurs d'Hollywood, et l'acteur principal, Brad Pitt, n'a pas besoin d'être présenté."

Brad Pitt, dans le garage McLaren

Récemment, Kosinski soulignait que le fait de filmer de vraies voitures en piste serait un élément clé du film. "L'idée est de capturer ce monde de la manière la plus authentique possible, de filmer de vraies voitures dans de vraies courses et de faire ressentir au public les sensations en étant dans ces voitures", expliquait-il dans une entrevue avec The Playlist.

"Il n'y a que 20 pilotes de F1 dans le monde ; ce doit être l'un des clubs les plus exclusifs qui existent. Ce sera donc un monde amusant et un défi vraiment unique. Mais il est certain que l'expérience d'avoir travaillé avec Tom [Cruise] et réalisé Top Gun aidera."

La dernière fois que les caméras d'une grande production hollywoodienne ont été aperçues lors d'un week-end de Grand Prix remonte à 1976, lorsque des scènes du film Bobby Deerfield, avec Al Pacino, ont été tournées au Grand Prix d'Espagne. L'équipe Brabham, dirigée par Bernie Ecclestone, avait prêté sa F1 pour les besoins du film.

Une fois qu'Ecclestone a pris le contrôle commercial de la F1, il s'est néanmoins montré réticent à approuver tout projet de film, notamment celui de Sylvester Stallone à la fin des années 1990. Ce qui est devenu le film Driven s'est finalement concentré sur le CART, outre-Atlantique.