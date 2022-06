Ocon 6e : "Je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire"

Lors des qualifications du Grand Prix du Canada, un pilote Alpine s'est particulièrement illustré, et c'était Fernando Alonso, qui s'est hissé en première ligne. Esteban Ocon, lui, n'était que septième à plus d'une seconde et demie du double Champion du monde, et il n'a pas caché ce dimanche, au micro de Sky Sports F1, qu'il était "un peu déroutant que nous ayons connu tant de difficultés hier".

Quoi qu'il en soit Ocon s'est bien rattrapé en course. Le Français n'a pas tardé à se défaire de Mick Schumacher même s'il n'a pu résister à la Mercedes de George Russell ou à la Ferrari de Charles Leclerc ; il a parfaitement exploité les neutralisations de la course avec un premier arrêt au stand lors de la seconde VSC puis un deuxième sous le régime de la voiture de sécurité.

En parallèle, Alonso a subi une stratégie loin d'être optimale, n'ayant pas profité des VSC et ayant franchi la ligne d'arrivée au septième rang, ce qui constituait quand même un beau tir groupé pour Alpine... avant de recevoir une pénalité de cinq secondes pour sa défense rugueuse face à Valtteri Bottas, qui lui a fait perdre deux places supplémentaires.

Lire aussi : Alonso pénalisé : il est finalement neuvième à Montréal

Esteban Ocon (Alpine) à la lutte avec Mick Schumacher (Haas) en début de course

"Une course très solide, on peut être fiers de nous aujourd'hui", a déclaré Ocon à Canal+, s'exprimant avant que la pénalité infligée à Alonso ne soit connue. "Je pense qu'il n'y avait pas mieux à faire. Les voitures devant étaient trop rapides pour nous et les voitures derrière, honnêtement, Valtteri qui mettait la pression sur la fin, c'était quand même chaud. On a bien fait la course d'équipe sur la fin, j'essayais de freiner un petit peu pour donner le DRS à Fernando derrière afin qu'il puisse défendre sur Valtteri, et on a réussi à le faire. C'est top, on finit sixième et septième, McLaren ne marque pas de point donc c'est une très bonne journée pour nous."

"On a attaqué quand même au départ avec les deux Haas. J'arrive à passer Mick sur le départ. Après avec Kevin [Magnussen] on bataille un petit peu. C'est sûr qu'après, les voitures rapides qui devaient remonter, comme Charles, on s'est battu deux fois sur la piste. Une fois à notre avantage, et la deuxième fois malheureusement il était trop rapide. On les aura une prochaine fois !"

Avec ce résultat, Alpine fait effectivement une belle opération au championnat des constructeurs avec une moisson de dix points, quand McLaren a signé un zéro pointé avec Daniel Ricciardo 11e et Lando Norris 15e. Il n'y a plus que huit points entre les deux écuries.