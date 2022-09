Capito : De Vries n'a "rien d'autre à faire" pour convaincre Williams

Nyck de Vries était loin d'imaginer un tel week-end en se rendant à Monza pour le Grand Prix d'Italie de Formule 1. Certes, il s'attendait à prendre le volant d'une monoplace pour la première séance d'essais libres, mais probablement pas à s'aligner en huitième position sur la grille de départ pour la course de dimanche, surtout dans une voiture différente !

Au volant d'une Williams FW44 délaissée par Alexander Albon en raison d'une crise d'appendicite, le Néerlandais a impressionné, se payant le luxe de devancer son équipier Nicholas Latifi en qualifications, de se hisser en Q2 et de rendre une copie presque parfaite le lendemain avec les deux points de la neuvième place.

Et alors que le contrat de Latifi prendra fin dans quelques mois, une prolongation n'étant pas tout à fait à l'ordre du jour, il ne fait aucun doute que la performance de De Vries n'est pas passée inaperçue au sein de la direction de Williams. Questionné par Motorsport.com, le président et directeur d'équipe Jost Capito a affirmé que le pilote avait dépassé toutes les attentes pour prétendre à une place de titulaire en 2023.

"Il n'a rien d'autre à faire", a expliqué Capito. "Il a fait un travail absolument remarquable et je lui donne une excellente note. Mes attentes sont extrêmement élevées et il les a surpassées. C'est tellement difficile de grimper dans cette voiture, de faire les qualifications, de faire la course pendant deux heures, sans faire d'erreur et sans être seul en piste. Il devait défendre [sa position], il devait attaquer. On a dû lui prendre un tour et il a dû ne pas faire d'erreurs, puis il a dû faire son arrêt au stand. C'est tellement compliqué, et [il a fait] un travail exceptionnel."

Nyck de Vries, Williams FW44

Reste à savoir si les contrats signés par De Vries en Formule 1 (le Néerlandais étant pilote de réserve Mercedes) et dans d'autres championnats le rendent disponible ou non sur le marché des pilotes. Une chose est sûre, Capito ne souhaite pas vivre sa propre "affaire Piastri", où le conseil de reconnaissance des contrats de la FIA avait dû intervenir pour savoir si le champion 2021 de F2 allait rouler chez Alpine ou McLaren l'an prochain .

"Je ne sais pas, il faut lui demander quelles sont ses situations contractuelles", a répondu Capito. "On vient de voir à quel point ça peut être le bazar, et nous [Williams] ne sommes pas connus pour être désorganisés. Je ne fais pas de choses hypothétiques, je ne m'intéresse qu'aux faits. Si les faits sont là, alors il peut y avoir des solutions…"

Outre son engagement avec Mercedes et les équipes motorisées par la marque à l'étoile, De Vries est actuellement sous contrat avec Toyota en Endurance, en tant que pilote de réserve. En Formule E, il pourrait rejoindre la nouvelle structure Maserati pour la saison 2022-23 étant donné le retrait de Mercedes.

Mais la priorité du Néerlandais semble être portée sur la catégorie reine. Chez Williams ou chez une autre équipe ? Pour l'instant, De Vries travaille sur sa candidature. "Je vais peut-être devoir préparer un PowerPoint", a-t-il plaisanté. "À chaque fois que l'on est dans la voiture, on attend de nous que l'on fasse du bon boulot. Et à chaque fois que l'on a la chance de piloter une Formule 1, c'est un peu comme un entretien d'embauche. Il faut saisir ces opportunités, mais il faut aussi être raisonnable, car il y a toujours un compromis entre en faire trop et pas assez."