Capito : Dépasser le budget, pire que tricher en piste

Ce vendredi, alors qu'avaient lieu les essais libres du Grand Prix de Singapour, il est apparu que deux écuries n'auraient pas respecté le plafond budgétaire lors de la saison 2021 de Formule 1. Rien n'est confirmé, mais il s'agirait d'Aston Martin et de Red Bull Racing, avec un surplus mineur pour la première équipe mais une infraction catégorisée majeure pour la seconde – soit plus de 5% au-delà des 146,2 millions de dollars alloués pour les 22 Grands Prix de cette campagne.

Encore faut-il que ces informations soit avérées, mais si c'est le cas, les écuries rivales demanderont sans doute des sanctions exemplaires. "Si quelqu'un ne respecte pas le plafond budgétaire, cela doit avoir des conséquences sérieuses", déclare Jost Capito, PDG de Williams Racing, à Motorsport.com. "Car ne pas avoir respecté le plafond budgétaire l'an dernier, c'est très probablement du développement pour la voiture de cette année. Pour la voiture de cette année, il y a un impact pour la saison entière. Il faut donc que [la sanction] ait un impact sportif sur cette saison. Cela n'a pas de sens d'avoir une pénalité financière pour avoir dépensé cet argent. Ce serait complètement contraire au travail sur ce règlement. Et pour moi, c'est une infraction plus grave que de tricher sur la voiture en piste."

Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo Racing, nous confirme : "Je pense qu'il faut être très strict là-dessus. On peut être disqualifié d'une course si le flap avant est trop flexible de 0,9 mm, comme ça a été notre cas il y a deux ans. Si l'on est 300 g en dessous du poids, on est disqualifié. Et en même temps, si l'on peut dépenser des millions sur des évolutions pour X courses, c'est complètement injuste. Si quelque chose de tel s'est produit, il est clair que la FIA devra agir. Il faut comprendre que parfois, avec 200 000 €, on peut apporter des évolutions majeures. Et si l'on dépasse le budget d'autant, cela vaut deux dixièmes de seconde pendant plus d'une course."

Wolff : "Ça fait des mois" que Red Bull est surveillé

Les sanctions possibles pour une infraction au Règlement Financier de la F1 sont diverses et variées, allant d'une réduction du plafond budgétaire à une exclusion pure et simple du championnat en passant notamment par un retrait de points. Mais l'équipe Red Bull va-t-elle subir ce sort, qui a remporté le titre mondial 2021 de justesse avec Max Verstappen et est bien partie pour s'octroyer les deux couronnes cette année ? Son directeur Christian Horner se défend de toute transgression, mais Toto Wolff, qui est à la tête de Mercedes AMG F1, n'est pas convaincu.

"C'est marrant que Christian dise ça, car ça fait des semaines et des mois qu'ils font l'objet d'une enquête", lance-t-il sur Sky Sports F1. "Peut-être qu'il ne parle pas à son directeur financier ? Nous avons tous eu notre comptabilité passée au peigne fin, et selon nos informations, il y a une écurie qui a commis une infraction mineure – c'est plus procédurier – et une autre qui a fondamentalement, largement dépassé la limite, et c'est encore en train d'être étudié à ce jour. C'est un secret de polichinelle dans le paddock."

Christian Horner et Toto Wolff à Monza

Wolff ne manque pas de souligner à la fois l'impact d'une telle infraction sur le développement des monoplaces pour plusieurs saisons et les mesures drastiques prises par Mercedes pour respecter le règlement. "Ce qui est crucial, c'est que si l'on a dépassé en 2021, alors on a dépassé en 2022 et on a donc un avantage pour 2023 : s'il est vrai qu'ils ont homologué un châssis léger cette année, ils peuvent l'utiliser l'an prochain. C'est une véritable cascade d'événements qui a un impact sur les trois championnats", assure l'Autrichien.

"C'est absolument monumental. Nous utilisons des pièces qui ne sont pas neuves, nous n'utilisons pas celles que nous voulons, nous ne développons pas ce que nous pourrions développer, nous avons licencié plus de 40 personnes qui manquent beaucoup à notre écurie. Respecter le plafond était un projet titanesque. Je ne sais pas combien de dizaines de millions nous avons dépensées pour nous restructurer et revoir nos procédés afin d'être en dessous du plafond. Et si quelqu'un ne le fait pas ou dépasse les limites, chaque million [en moins] est un désavantage énorme."

Retirer le titre à Verstappen, une sanction viable ?

Reste à savoir si une sanction devrait concerner les saisons 2022 voire 2023, ou si elle pourrait même être rétroactive et priver Max Verstappen du titre mondial 2021. Toto Wolff préfère laisser l'appréciation d'une telle mesure au panel d'arbitrage du plafond budgétaire, tandis que Jost Capito et Günther Steiner estiment que se concentrer sur les résultats de la campagne passée ne serait pas productif.

"Je ne pense pas que ça devrait être pour l'an dernier, car l'impact est principalement sur cette année", affirme Capito. "Je pense que ce serait une véritable erreur de le faire sur l'an dernier, car les livres sont écrits, tout est fait, les relations publiques sont faites, le marketing est fait. Si c'était le cas, alors je crois que plus personne ne respecterait le plafond budgétaire, car il a un impact sur le passé. Il doit avoir un impact sur la véritable année. C'est pourquoi je pense que la FIA, s'il y a une affaire, doit être très prompte. Je ne vois pas d'autre possibilité, elle doit réagir car la majorité des équipes ont respecté le plafond budgétaire. Et elles ne peuvent pas perdre au change d'avoir respecté le plafond budgétaire. Alors je suis convaincu que [la fédération] réagira de manière appropriée."

Le directeur de Haas F1 Team conclut pour sa part à notre micro : "Quand nous avons dû déclarer nos comptes, cela fait partie des choses qui ont fait l'objet de discussions. Comment gérer ça, si quelqu'un a commis une infraction, un an après ? Ça allait forcément arriver. Mais en fin de compte, que l'on retire le titre mondial de l'an dernier, quelle importance ?" Pas sûr toutefois qu'un retrait du titre de Verstappen se ferait dans l'indifférence générale.

Propos recueillis par Adam Cooper

