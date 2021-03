Capito : Il ne faut pas punir les meilleurs parce qu'ils dominent

Le sujet du moment en Formule 1, outre les performances présumées lors des essais hivernaux, est bien entendu l'introduction en guise de test grandeur nature de courses sprint lors de trois Grands Prix en 2021. Ces dernières remplaceraient pendant ces épreuves les qualifications le samedi et leur résultat déciderait de l'ordre de la course principale le dimanche.

Si leur mise en place semble en bonne voie cette année, les discussions autour de ce concept interviennent quelques mois après l'échec de l'introduction des courses qualificatives à grille inversée, une idée grandement décriée par une partie des fans et des observateurs pour son aspect artificiel et éloigné de l'idée d'excellence que véhicule la F1 depuis son commencement.

Profitez de notre offre exceptionnelle : Testez l'accès gratuit Motorsport PRIME sans pub 30 jours

Pour Jost Capito, qui préside désormais aux destinées de Williams, la discipline, qui souhaite attirer un public plus jeune sous l'impulsion de Liberty Media, doit bien prendre garde à ne pas abîmer ce qui fait son essence. "Je crois que la Formule 1 est le pinacle du sport et qu'elle doit être attractive parce que c'est une discipline attractive et non parce que c'est une affaire de hasard", a-t-il déclaré.

"C'est pourquoi je ne suis pas en faveur de la grille inversée. Ce n'est pas parce que je pense que nous [Williams] sommes désormais à l'avant de la grille. Ce n'est pas pour cela que je ne veux pas de grille inversée. Si nous parlons des règlements, je dois parler de ce qui est le mieux pour le championnat, car ce n'est que si la discipline se porte bien que les équipes peuvent s'améliorer et aller dans le bon sens. Si la valeur de la Formule 1 diminue, alors la valeur de tous ceux qui y sont impliqués diminue."

"J'insiste sur le fait que lorsque nous discutons entre équipes, nous discutons de ce qui est le mieux pour la discipline. Et lorsque nous décidons de ce qui est le mieux pour le championnat, sans nous concentrer uniquement sur ce qui est le mieux pour notre équipe dans le cadre de la réglementation actuelle, il s'agit de savoir ce qui est le mieux pour la F1. Il faut aligner tout cela, puis se battre dans le cadre de ces règlements et mettre en place une compétition."

"Un sport pur"

Selon Capito, la réglementation ne doit pas non plus être un instrument destiné à déboulonner les meilleures écuries, même si l'histoire de la F1 est faite de changements réglementaires qui ont parfois eu comme objectif, caché ou non, d'empêcher une structure de maintenir une position dominante.

Pour appuyer ses propos, il prend l'exemple de la réussite de Volkswagen en WRC, qui a dominé entre 2013 et 2016 alors qu'il était à sa tête : "En rallye, chez Volkswagen, lorsque nous avions beaucoup de succès, [le président de la FIA] Jean Todt est venu me voir lors d'un rallye et m'a dit : 'Hé, Jost, vous gagnez trop'. J'ai répondu : 'Va voir les autres et dis-leur qu'ils perdent trop'. Parce que vous ne devriez pas blâmer le gars qui fait le meilleur travail."

"Je pense que dans le sport automobile, et en particulier en Formule 1, il ne devrait pas y avoir d'équilibre des performances [référence au système de rééquilibrage des performances en Endurance] ou de compétition artificielle, car les gars qui font le meilleur travail et les pilotes qui font le meilleur travail devraient gagner. Et s'ils gagnent pendant dix ans, ils gagnent pendant dix ans, très bien. Alors tout le monde doit rattraper son retard et faire un meilleur travail."

"Mais vous ne devriez pas être puni en Formule 1 pour... faire le meilleur travail. Si vous faites un meilleur travail et que vous rattrapez votre retard, vous ne devriez pas être puni par une balance de performance qui vous ferait revenir en arrière. J'aime vraiment la Formule 1, c'est un sport pur. Il devrait rester un sport pur sans le rendre artificiellement intéressant parce que je pense que ce n'est pas ce que les fans veulent voir."