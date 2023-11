Le carambolage du départ à São Paulo, vécu par les trois protagonistes

Le Grand Prix de São Paulo a été marqué par le carambolage survenu au départ, lorsqu'Alexander Albon a pris un excellent envol depuis le 13e emplacement de la grille. Le pilote Williams s'est porté à la hauteur des Haas à l'extérieur, mais Kevin Magnussen s'est légèrement décalé vers la droite, prenant Nico Hülkenberg en sandwich.

Les deux premiers ont été contraints à l'abandon, tandis que le troisième a subi des dégâts sur sa monoplace – tout comme Oscar Piastri, percuté par celle de Magnussen en perdition, et Daniel Ricciardo, un pneu ayant atterri sur son aileron arrière.

"Lors des trois dernières courses – Mexico, la course sprint hier et aujourd'hui – on a été les numéros 1 sur les départs", a affirmé Alexander Albon dimanche. "On a pris trois bons départs, trois d'affilée désormais. Parfois ça va dans notre sens, comme à Mexico, et parfois ça va contre nous, comme ici aujourd'hui. C'est vraiment frustrant. Je ne pense pas que j'aurais pu faire quoi que ce soit de différent. Je pense que la Haas sur la gauche ne nous voyait pas, s'est légèrement décalée, a tassé la Haas du milieu, et voilà. Ça arrive, c'est juste dommage."

"Je suis surtout frustré d'avoir pris un bon départ pour rien. Ils allaient constituer le trafic, et si je pouvais les doubler en début de course, on avait de très bonnes chances de marquer des points. Ça n'a été que 100 mètres, mais sur ces 100 mètres, ça se présentait bien."

Quant à savoir s'il aurait pu finir dans le top 10, Albon a indiqué : "On ne sait jamais. Mais ce qui est plus important que de marquer des points, c'est s'assurer que les autres n'en marquent pas. Alors si je ne marquais pas de points, j'allais m'occuper des pilotes qu'il fallait retenir !" Cette mission a échoué, en effet : AlphaTauri a marqué cinq points et est revenu à sept longueurs de Williams au championnat des constructeurs.

Alexander Albon (Williams) sort de sa monoplace après le carambolage

"Je crois qu'ils étaient tous deux attirés par moi et voulaient me faire un bisou ! Et ils ont eu un bisou. Je crois qu'ils ne vont pas revenir !" s'est esclaffé Nico Hülkenberg, avant de faire référence à la course sprint de Losail, où il avait déjà été pris en sandwich par Esteban Ocon et Sergio Pérez : "C'est très similaire au Qatar à vrai dire, c'était du déjà-vu pour moi, mais tout est arrivé si vite ! Alex est à ma droite, Kevin arrive alors que le virage part sur la gauche, alors je crois qu'il a attaqué un peu trop fort et en a finalement payé le prix."

"Il y avait des dégâts mineurs sur ma voiture, que l'on a pu réparer pendant le drapeau rouge. Mais c'était dommage car on a perdu ce train de pneus tendres neufs, qui aurait été très utile aujourd'hui, car le tendre était de loin le meilleur pneu. Bref, ce n'était pas génial."

"J'ai pris un bon départ", a ajouté Kevin Magnussen. "J'avais une bonne sensation avec la voiture, en pneus tendres, sur le côté gauche de la grille. Je disais à mes ingénieurs que ça pouvait être bien, car j'avais une sensation vraiment positive dans la voiture. Alors c'est de la malchance typique." Haas n'a ainsi marqué qu'un point sur les dix derniers Grands Prix, plus englué que jamais à la dernière place du classement général.

Propos recueillis par Adam Cooper