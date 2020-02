La F1 dans une "position confortable" avec les Accords Concorde

Après avoir approuvé les nouveaux Règlements Technique et Sportif en octobre 2019, les dix équipes de Formule 1 discutent actuellement avec les dirigeants au sujet d'une version évoluée des Accords Concorde, qui arrivent à leur terme en fin de saison 2020. Parmi les diverses propositions effectuées, on trouve notamment une redistribution plus juste des revenus, dans le but d'offrir de meilleures chances de se battre à toutes les équipes et de réduire les écarts en performance sur la grille, grâce également à un plafond budgétaire qui a déjà été approuvé. Chase Carey, le PDG de Liberty Media, a affiché sa confiance quant à ces négociations.

"Nous avons des accords sur la table et nous sommes dans une position confortable", a expliqué Carey à Motorsport.com. "Nous sommes en discussions avec les équipes, je pense que c'est constructif. Je crois que notre discipline sera meilleure pour les fans, meilleure pour les équipes, et meilleure pour tout le monde. Nous pensons que cela représentera un vrai pas dans la bonne direction sur tous les plans dont nous avons discuté."

"Nous n'avons pas encore terminé, mais cela avance et nous aimerions que ce soit réglé. C'est pour 2021, donc il y a encore du temps. Nous avons essayé de tourner cela comme un partenariat et de comprendre les divers problèmes. Nous les avons pesés, et nous avons mis en avant ce qui est, selon nous, une proposition juste et équilibrée pour tout le monde. Nous allons faire de notre mieux pour que ce soit finalisé dès que possible afin que nous puissions nous concentrer sur le plus important, à savoir la croissance de notre sport."

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré la semaine dernière qu'il y avait "quelques sujets" à finaliser dans les négociations, et a assuré que c'était "en cours". Carey n'a pas rencontré trop de résistance de la part des équipes lors de ce qu'il appelle des "conversations privées", et poursuit : "Je pense que nous avons écouté tout le monde, nous avons essayé de répondre à tout le monde. À un moment, c'est comme cela qu'on courra en 2021."

L'Américain a également insisté sur le fait que ces propositions n'étaient qu'un premier pas pour l'avenir de la F1, afin de servir de fondations pour faire évoluer la discipline : "On a tout le temps dit que nous n'avions pas terminé. C'est un grand pas en avant, mais c'est juste une étape. Il y a toujours plus à faire. Je pense qu'il y aura des choses que nous aurons faites qui continueront à être modifiées au fil du temps. Nous voulons que notre sport soit dans de meilleures conditions et en meilleure santé, qu'il soit meilleur pour les fans, mais c'est un processus continu. Nous n'avons pas fini. Ce n'est pas ce que nous disons."