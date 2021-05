Carlos Reutemann a quitté l'hôpital

L'ancien pilote de Formule 1 Carlos Reutemann a surmonté son hémorragie digestive et a pu quitter l'hôpital de Rosario, en Argentine.

Vice-Champion du monde de Formule 1 en 1981, Reutemann avait été hospitalisé le 5 mai dernier en soins intensifs dans sa ville natale de Santa Fe en raison d'une hémorragie digestive. Il y est resté dans une condition stable, mais quatre jours plus tard, les médecins ont décidé de le transférer par hélicoptère dans une autre clinique, à Rosario, à 170 kilomètres de là, à cause d'un nouvel épisode d'hémorragie interne.

Après deux bonnes premières journées au Sanatorio Parque, Reutemann a subi une nouvelle hémorragie, ce qui a mené les médecins à réaliser une entéroscopie. Depuis cette procédure médicale, la condition du vainqueur de 12 Grands Prix s'est progressivement améliorée, si bien qu'il a quitté les soins intensifs dimanche dernier. Il est resté hospitalisé sous observation cinq jours de plus et a finalement pu quitter la clinique ce vendredi, 17 jours après son hospitalisation. Il va désormais poursuivre sa convalescence à Santa Fe.

Reutemann a participé à 146 courses de Formule 1 de 1972 à 1982, avec six pole positions, 12 victoires et 46 podiums à la clé. Il a fait ses débuts au Grand Prix d'Argentine 1972 avec l'écurie Brabham de Bernie Ecclestone aux côtés du double Champion du monde Graham Hill, puis a couru pour des équipes telles que Ferrari, Williams et Lotus.

L'Argentin est passé à un point du titre mondial après avoir longtemps mené le championnat 1981, finalement vaincu par le pilote brésilien Nelson Piquet. Il s'est également classé troisième au général à trois reprises : en 1975, en 1978 et en 1980.

Après avoir pris sa retraite de pilote, avec également deux départs en Championnat du monde des Rallyes à son actif, Reutemann s'est tourné vers la politique et est élu au Sénat argentin depuis 2003. Il a également mené deux mandats de gouverneur dans l'État dont il est originaire, Santa Fe. On lui a même proposé de se présenter à la présidence de la Nation argentine en 2003, mais il n'a pas donné suite.