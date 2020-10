Sainz, cinquième après 60 tours de souffrance au Nürburgring

Il est clair que 24 heures plus tôt, Carlos Sainz n'espérait pas un top 5 au Grand Prix de l'Eifel. Le pilote McLaren n'avait pu faire mieux que dixième en qualifications et était extrêmement insatisfait du comportement de sa MCL35 : il n'avait eu qu'une heure d'essais libres pour s'habituer aux nombreuses évolutions aérodynamiques apportées à cette dernière avant que les choses sérieuses ne commencent. À tel point qu'il pensait que sa course allait se résumer à "collecter des données pour les ingénieurs".

Manifestement, cela n'a pas été le cas. Sainz s'est rapidement affirmé comme un outsider dans la bataille pour le podium, certes grâce à l'abandon de Valtteri Bottas, et il a finalement pris la cinquième place derrière Daniel Ricciardo et Sergio Pérez. L'Espagnol est néanmoins convaincu qu'il aurait pu faire mieux s'il avait disposé de l'ancienne version de la monoplace…

"C'est une cinquième place à savourer parce que cela fait dix points, mais quand on souffre en course pendant 60 tours, on n'est pas vraiment à sa place", déclare Sainz à Movistar+ F1. "En fait, je ne suis pas très content. C'est une cinquième place qui a peu de saveur quand on voit Ricciardo et Pérez se battre pour le podium devant. Nous avons manqué une opportunité de nous battre pour ce podium. Avec la voiture que j'avais aujourd'hui, je ne pouvais pas me battre pour le podium, mais avec celle que j'avais il y a deux courses, peut-être que j'aurais pu."

Il semble que Sainz ait souffert d'une usure des pneus excessive : "Nous avions bien plus de graining que les autres. J'espère que ces 60 tours d'analyse et de données seront utiles à l'usine pour comprendre ce qui empêche ce nouveau package de me donner une bonne sensation, pourquoi il n'apporte pas les performances auxquelles nous nous attendions."

Au championnat, malgré les dix points de Sainz, McLaren fait une mauvaise opération, Racing Point en ayant marqué 16 et Renault 15 : la structure de Woking rétrograde au quatrième rang du classement général. Elle était pourtant en position de signer l'un de ses meilleurs scores de la saison, puisque Lando Norris – disposant seulement des évolutions lancées à Sotchi – a longtemps occupé la troisième place avant d'être victime d'un problème lié à son unité de puissance.

"Il va falloir analyser ce qui est arrivé avec Lando, car ce sont des points qui étaient importants pour le championnat. Entre la casse moteur et le peu que nous avons roulé ce week-end, surtout avec ma voiture, nous avons du pain sur la planche. Il va falloir surmonter ça", conclut Sainz.

Avec Sergio Lillo

