Le déclic estival de Carlos Sainz chez Ferrari

Deux pole positions consécutives et, surtout, cette deuxième victoire après laquelle il courait depuis plus d'un an : Carlos Sainz restera comme celui qui a pu mettre fin à la domination implacable de Red Bull en 2023 quand il a remporté, le week-end dernier, le Grand Prix de Singapour.

Avec des champions du monde en titre perdus sur le tracé de Marina Bay, ils étaient nombreux à vouloir saisir cette chance presque inespérée. Le fait que l’Espagnol y soit parvenu est tout sauf anodin, lui qui a mis toutes les chances de son côté en se réfugiant dans le travail ces dernières semaines après une première partie de saison compliquée.

"Pour ce qui est de la compréhension de la voiture et du pilotage, on avait déjà un bon feeling avant la trêve estivale", explique le pilote Ferrari. "Je me suis posé avec mes ingénieurs lors de la pause estivale et on a dit : 'OK, que peut-on faire pour qu’un week-end soit complet ? Car on a clairement du rythme, on fait de bonnes choses, mais on n’arrive jamais à mettre ça en place sur tout un week-end'."

"On s’est dit qu’il fallait voir ce que l’on pouvait améliorer pour réaliser des performances régulières durant la deuxième moitié de saison, car le potentiel est clairement là cette année. Zandvoort a été un très bon week-end. Monza était presque parfait et ici [à Singapour], j’ai l’impression que c’était le week-end parfait. Ça me rend très heureux et fier que, lorsque tu travailles, que tu analyses et que tu as la vitesse comme je l’avais ce week-end, ça porte toujours ses fruits."

Ce travail mené par Carlos Sainz et sa partie du garage, Frédéric Vasseur l’a observé avec attention. Le patron de la Scuderia corrobore les propos de son pilote en soulignant une nouveauté très nette à ses yeux : désormais, le Madrilène est immédiatement sur la bonne voie le vendredi matin.

"Je pense que la plus grosse différence, c’est qu’il est prêt dès le premier tour des EL1", confirme le Français. "C’était la même chose à Zandvoort, même s’il n’a pas fait les EL1 car on avait un rookie, mais dès le premier tour des EL2, il était dans le coup, et c’est la meilleure manière de préparer les qualifications."

"Pour l’équipe aussi, en matière de préparation, c’est la meilleure approche que l’on puisse avoir. Je dirais que la principale différence, même s’il a contrôlé la course et fait un travail extraordinaire, c’est dans la préparation du week-end, c’est là qu’il a fait un vrai pas en avant."