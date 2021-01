Sainz : "Une journée que je n'oublierai jamais"

C'est sur sa piste de Fiorano que la Scuderia Ferrari mène des essais tout au long de cette semaine pour sept de ses pilotes, faisant la part belle à son nouveau titulaire Carlos Sainz, qui a droit à une journée et demie de test. Test qui a lieu au volant de la SF71H de 2018, la réglementation imposant une monoplace vieille d'au moins deux ans.

Lire aussi : Photos - Les premiers essais de Carlos Sainz chez Ferrari

Sous le regard avisé de son père éponyme, double Champion du monde des rallyes, Sainz a parcouru plus de 100 tours et a engrangé une expérience précieuse au sein de sa nouvelle écurie, lui qui débarque à Maranello après deux saisons chez McLaren.

"C'est une journée que je n'oublierai jamais !" s'exclame Sainz. "Ce matin, le réveil a sonné à l'aube car nous avions des réunions très tôt avant de prendre la piste. L'un des moments les plus particuliers pour moi a été mon arrivée au circuit, quand j'ai vu la Ferrari avec mon numéro 55 dessus ! J'étais impatient de sauter dans la voiture, et ce premier tour d'installation était enthousiasmant."

"Nous nous sommes ensuite mis au travail et je suis très satisfait de la manière dont la journée s'est déroulée. Nous avons pu passer en revue un programme conséquent et j'ai pu me familiariser avec tout : les ingénieurs et mécaniciens, le volant, les procédures qui sont évidemment un peu différentes de celles de la voiture que je pilotais la saison dernière."

"J'ai beaucoup apprécié d'avoir mon père ici pour un moment si important de ma carrière. Je souhaite remercier Mattia [Binotto, directeur d'équipe], Laurent [Mekies, directeur sportif] et tout le monde chez Ferrari de leur accueil si chaleureux et de cette première journée si positive dans la voiture 2018. Je suis très content et n'aurais pu souhaiter de meilleurs débuts."

Sainz sera de retour en action jeudi matin, avant que Mick Schumacher ne prenne le relais jeudi après-midi et vendredi matin. Callum Ilott conclura la semaine d'essais vendredi après-midi.