Sainz et Magnussen envoyés en fond de grille au GP de France

Déjà pénalisé de dix places sur la grille de départ du Grand Prix de France, Carlos Sainz s'élancera finalement depuis la dernière ligne. Le scénario était prévisible et s'est confirmé ce samedi sur le circuit Paul Ricard, avec l'annonce de nouveaux changements d'éléments moteur sur la monoplace du pilote espagnol. Une conséquence directe de la défaillance du bloc Ferrari, parti en fumée au Grand Prix d'Autriche il y a deux semaines.

La Scuderia applique le même procédé qu'avec Charles Leclerc au Grand Prix du Canada. Après l'unité de contrôle électronique vendredi, l'écurie italienne a donc logiquement choisi de monter un nouveau moteur à combustion interne (ICE), un nouveau turbo, un nouvel MGU-H et un nouvel MGU-K sur la F1-75 de son pilote. Des pièces hors quota qui entraînent un renvoi automatique en fond de grille de départ. Cette décision, plutôt logique, permet de renouveler au maximum le stock de pièces de Carlos Sainz moyennant la plus forte pénalité possible sur la grille de départ.

Cet après-midi au Castellet, le quatrième du championnat ne sera donc pas en lice pour la pole position et préparera une course dans laquelle il devra remonter du mieux qu'il peut. Loin d'être une tâche aisée malgré les opportunités de dépassement que peut offrir le circuit varois. Carlos Sainz s'en est d'ailleurs rendu compte dès les essais libres hier.

"J'ai essayé de doubler d'autres voitures à quelques occasions, car je sais que je vais devoir beaucoup dépasser", a-t-il confié. "Et je dois dire que c'était un peu plus compliqué que prévu, principalement parce qu'il y a du vent de dos dans la ligne droite de retour et qu'avec ça, l'effet d'aspiration et le DRS sont moins élevés. Mais je n'ai pas d'autre choix, je dois trouver des moyens de doubler et le meilleur remède pour ça est d'être un peu plus rapides dimanche que ce que nous le sommes actuellement. On verra quand tout le monde sera à fond si l'on a la vitesse pour doubler. Je l'espère, car je dois gagner beaucoup de places."

Kevin Magnussen dispose lui aussi d'une nouvelle unité de puissance Ferrari sur sa Haas, ce qui provoque la même sanction puisqu'il dispose d'un nouveau moteur (ICE), d'un nouveau turbo, d'un nouvel MGU-H et d'un nouvel MGU-K. La position de Sainz et Magnussen sur la dernière ligne de la grille dépendra de leur performance en qualifications, probablement en Q1.