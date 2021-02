Photos - Découvrez le casque Red Bull de Sergio Pérez

Sergio Pérez fait partie de ces pilotes qui en ont vu de toutes les couleurs... du moins au niveau du design de leur casque. Et après quatre années passées avec un heaume à dominante rose, au sein d'une écurie Force India/Racing Point sponsorisée par la marque BWT, le transfert chez Red Bull Racing est pour lui l'occasion de repartir sur de nouvelles bases dans ce domaine.

Le nouveau design dispose d'un fond bleu marine avec l'incontournable taureau rouge, mais Pérez y a ajouté beaucoup de jaune, ce qui lui tenait manifestement à cœur. "J'ai attendu ce moment avec impatience depuis que j'ai signé chez Red Bull, le casque est quelque chose de très important pour un pilote", a déclaré le Mexicain à la suite de la présentation de la Red Bull RB16B. "Comme vous le savez, le jaune a toujours été ma couleur, mais auparavant, j'ai toujours dû garder un casque rose. Je suis content d'enfin revenir à un casque jaune."

"Il y a le drapeau sur le dessus, c'est très sympa car on le voit toujours quand je pilote, avec la caméra embarquée. Pour moi qui suis mexicain, c'est très important. Une autre touche particulière est le 'never give up' à l'arrière. Chaque fois que je mets le casque, je le vois, ça me rappelle de ne pas abandonner."

"Je dois dire que je suis extrêmement satisfait de mon casque, c'est certainement le casque que je préfère dans ma carrière. J'en ai eu plein, mais pour moi, celui-là est très spécial", conclut celui qui reste de loin sur la meilleure saison de sa carrière, avec la quatrième place du championnat des pilotes 2020 et sa première victoire en Grand Prix, à Sakhir. L'arrivée chez Red Bull Racing, aux côtés du redoutable Max Verstappen, devrait lui permettre de viser encore plus haut.