Photos - Les casques 2021 de Räikkönen, Giovinazzi et Kubica

Ce lundi, Alfa Romeo a levé le voile sur sa nouvelle monoplace de Formule 1, la C41, mais pas seulement. Cette cérémonie était également l'occasion de présenter les nouveaux casques des trois pilotes : les titulaires Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, qui vont faire équipe pour une troisième campagne consécutive, et le pilote de réserve Robert Kubica.

Tous trois conservent un design relativement traditionnel par rapport à leurs habitudes. Le casque de Räikkönen est rouge et noir avec un liseré doré et arbore son surnom, Iceman, ainsi que le prénom de ses enfants, Rianna et Robin. Giovinazzi s'en tient à son très reconnaissable heaume aux couleurs de l'Italie, blanc avec des bandes rouge et verte. Enfin, Kubica conserve sa livrée à dominante écarlate, avec le drapeau polonais sur les côtés.