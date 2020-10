Norris et Sainz avec des casques spéciaux au Nürburgring

Carlos Sainz et Lando Norris ont pris part à un challenge de peinture de casque afin de récolter des fonds pour Mind en août dernier, les designs permettant de glaner plus de 70 000 € au profit de l'œuvre caritative pour la lutte contre la crise de la santé mentale, en lien notamment avec la pandémie de COVID-19. Ces dessins ont été portés sur de véritables casques de course homologués et utilisés au Nürburgring.

Les deux pilotes ont opté pour des ensembles bigarrés que vous pouvez voir ci-dessous. Une vente aux enchères sera organisée fin novembre afin de récolter de nouveaux fonds pour Mind. McLaren va également courir avec "We're Supporting Mind" et "#WorldMentalHealthDay" sur les deux MCL35 lors du week-end du GP de l'Eifel, ainsi que sur la visière des casques.

"Ce week-end est important pour toute notre équipe, car nous célébrons la Journée mondiale de la santé mentale et sensibilisons au travail de notre partenaire caritatif Mind dans la lutte contre l'urgence sur la santé mentale", a déclaré Mark Waller, directeur général des ventes et du marketing de McLaren.

"La pandémie de coronavirus continue d'avoir un impact énorme sur la santé mentale de millions de personnes dans le monde. La promotion d'une meilleure santé mentale est une chose à laquelle nous attachons une importance capitale chez McLaren et nous nous efforçons continuellement de nous informer, afin de fournir le soutien nécessaire à notre personnel."

Diapo Liste Casque de Lando Norris, McLaren 1 / 8 Photo de: McLaren Casque de Lando Norris, McLaren 2 / 8 Photo de: McLaren Casque de Carlos Sainz Jr., McLaren 3 / 8 Photo de: McLaren Casque de Carlos Sainz Jr., McLaren 4 / 8 Photo de: McLaren McLaren Racing soutient la journée mondiale de la santé mentale 5 / 8 Photo de: McLaren Casques spéciaux de Carlos Sainz Jr., et Lando Norris, McLaren 6 / 8 Photo de: McLaren Casque de Carlos Sainz Jr., McLaren 7 / 8 Photo de: McLaren Casque de Lando Norris, McLaren 8 / 8 Photo de: McLaren

"Nous avons créé les casques que nous avons dessiné il y a quelques semaines, ce qui était vraiment amusant", a déclaré Norris à Motorsport.com. "Je pense que c'est important, parce que c'est quelque chose dont beaucoup de gens souffrent et ont des problèmes, mais on n'en parle pas autant que de nombreux autres problèmes."

"C'est quelque chose de très important. Si vous voulez que tout le monde donne le meilleur de lui-même, vous devez savoir comment mettre tout le monde dans la meilleure position et la plus confortable pour pouvoir le faire. Je pense que c'est une très bonne chose que nous fassions ce que nous pouvons avec Mind et, assurément, certaines choses que nous ferons à l'avenir avec Mind, en sensibilisant les gens sur cette question."