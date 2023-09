Après son "cauchemar", Hamilton a une Mercedes stable… mais lente

Le week-end du Grand Prix du Japon a commencé sous de mauvais auspices pour Mercedes avec des performances médiocres en essais libres, en particulier pour Lewis Hamilton. Ce dernier était relégué à plus de deux secondes du meilleur temps vendredi matin, à plus d'une seconde l'après-midi.

Il y avait un peu de mieux ce samedi avec la septième place de Hamilton en EL3, avec neuf dixièmes de déficit. Le septuple Champion du monde n'est pas parvenu à faire mieux en qualifications, également septième à plus d'une seconde de la pole position signée par Max Verstappen. George Russell s'est classé huitième, trois dixièmes plus lent que son coéquipier.

Hamilton se réjouit que le comportement de sa monoplace ait été drastiquement amélioré par rapport à la veille, tout en déplorant que ce ne soit pas suffisant pour atteindre le niveau de performance espéré à Suzuka.

"Hier, c'était un cauchemar – pas le genre d'équilibre que l'on veut sur une telle piste", confie l'Anglais. "On a fait du super travail hier soir et la voiture était bien plus agréable à piloter aujourd'hui. L'équilibre ne pouvait pas être meilleur. Il y a juste un énorme manque d'appui à l'arrière. Alors on est loin de pouvoir aller à la même vitesse que ces gars-là au fil du premier secteur."

"C'est juste vraiment dur d'en tirer davantage. Je suis déjà sur le fil du rasoir avec le train arrière tout au long du tour. On a une voiture très délicate. Quand on parle du fil du rasoir [knife edge en anglais, soit le fil du couteau, ndlr], c'est littéralement comme essayer d'équilibrer un couteau sur sa pointe. Et [dans] cette voiture, c'est impossible. Elle n'est jamais parfaitement équilibrée : c'est toujours l'un ou l'autre, soit du survirage, soit un énorme sous-virage, on ne peut jamais trouver le juste milieu. On essaie de s'en rapprocher autant que possible, mais c'est très, très dur à faire chaque week-end. Mais une fois que j'atteins une situation acceptable, voilà où je me qualifie."

Lewis Hamilton (Mercedes)

En effet, la Mercedes W14 souffre particulièrement dans le premier secteur. "C'est juste une question d'appui", explique Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste. "C'est un peu un cercle vicieux : quand il y a beaucoup d'adhérence, on peut maintenir la température des pneus plus bas en surface. Alors plus on glisse dans ces virages, plus on a le problème qu'ils chauffent de plus en plus. Nous essayons de trouver des solutions côté ingénierie."

La course s'annonce donc particulièrement difficile pour Mercedes, qui est clairement en deçà de McLaren et Ferrari en performance pure. Cependant, de bonnes options stratégiques pourraient donner un coup de pouce aux Flèches d'Argent, comme cela a déjà été le cas le week-end dernier à Singapour.

"L'an dernier, la tendance selon laquelle nous sommes faibles en qualifications et meilleurs le dimanche était bien plus remarquable", souligne Shovlin. "Cette année, nous recherchons également des performances plus constantes d'une piste à l'autre. Le déficit entre les qualifs et la course a été un peu réduit, et il se pourrait bien que les pilotes soient juste bons pour comprendre ce dont les pneus ont besoin. Espérons donc pouvoir nous battre avec les Ferrari de là où nous sommes. Ce second train de pneus durs signifie que nous pouvons choisir des stratégies qui ne sont pas possibles pour eux, nous pouvons faire des relais qu'ils ne peuvent pas faire. Et on étudie forcément si l'on peut exploiter ça."

Hamilton conclut ainsi : "J'espère qu'on pourra avoir une bonne bataille avec Ferrari demain. Ils avaient une évolution ce week-end, ils sont clairement un peu devant nous, et ce n'est pas une piste facile sur laquelle dépasser. Je vais quand même tout donner, dans l'espoir de leur donner du fil à retordre."

Lire aussi : La grille de départ du GP du Japon F1 2023