La chaleur de Mexico a perturbé Albon et Williams

C'est avec le deuxième chrono des Essais Libres 1 qu'Alexander Albon a lancé son week-end au Grand Prix de Mexico, à seulement 95 millièmes de la référence établie par Max Verstappen. Il s'en ensuite classé seulement 14e des EL2 avant de donner du fil à retordre aux Red Bull à nouveau en EL3, avec 0"07 de déficit. En qualifications, le pilote Williams n'était à nouveau que 14e, mais il est néanmoins parvenu à décrocher les deux points de la neuvième place en course.

Albon estime que la température de la piste est le facteur principal de ces performances en dents de scie. "J'étais surpris", commente-t-il. "Le rythme [de course] n'était pas si compétitif, il était correct. Je pense que ça vient majoritairement de la température du jour : la piste était chaude, juste comme en qualifs. On a du mal quand la piste est chaude. Alors il y a eu beaucoup de gestion, et en course, j'avais trop de gestion à effectuer afin de faire durer les pneus, et ça affectait le temps au tour."

L'asphalte a été enregistré à 52°C au départ de la course avant de chuter à 45°C, à comparer aux 44°C des EL3 et aux 47°C des qualifications.

Alexander Albon (Williams) dans l'esprit d'Halloween

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé avec quoi il a eu le plus de difficultés lors de cette course, l'Anglo-Thaïlandais répond : "Purement les pneus et la température. On sait qu'on a une voiture assez sensible. On sait qu'on glisse un peu plus que les autres voitures, et par conséquent, quand il fait chaud, ça crée un peu plus de température. La course est un peu plus facile, parce que tout le monde gère. Sur un run court, si on gère, forcément, on est lent. On a donc eu le même problème qu'en qualifications, mais on s'est débrouillés."

Le directeur performance de l'écurie, Dave Robson, cite également l'impact des températures, se déclarant "assez surpris" du déficit de compétitivité que celles-ci peuvent engendrer. "Ça a été un week-end intéressant, avec des hauts et des bas. Nous ne nous attendions pas à être compétitifs ici, et nous nous sommes parfois étonnés. Après des qualifications difficiles, nous avons fait une course extrêmement bonne. Nous avons vraiment trouvé les bons réglages d'emblée, les pneus étaient dans une bonne fenêtre vendredi et à nouveau en EL3. Nous ne mesurons rien d'extrêmement différent, mais de très petits changements semblent faire la différence", souligne Robson.

Les deux points inscrits par Albon ont en tout cas permis à Williams de consolider sa septième place au championnat des constructeurs. La structure de Grove compte désormais 28 unités, contre 16 pour ses plus proches poursuivantes, AlphaTauri et Alfa Romeo. Il ne reste que trois Grands Prix à disputer cette saison.

Propos recueillis par Mandy Curi

