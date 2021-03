Championnat - Hamilton et Mercedes déjà devant

Vainqueur du Grand Prix d'ouverture d'une saison pour la première fois depuis 2015, Lewis Hamilton est évidemment en tête du championnat ce dimanche soir, fort de ce succès obtenu de haute lutte à Bahreïn face à Max Verstappen. Le classement du championnat reprend celui de la course, à ceci près que Valtteri Bottas engrange un point supplémentaire après avoir signé le meilleur tour en course.

Du côté des constructeurs, Mercedes prend la tête avec sa victoire et le podium de Bottas. L'écurie Championne du monde a 13 points d'avance sur Red Bull, qui a également marqué des points importants grâce à la cinquième place de Sergio Pérez. Six des écuries du plateau ont d'ores et déjà ouvert leur compteur sur ce premier Grand Prix, McLaren occupant la troisième place devant Ferrari, AlphaTauri et Aston Martin.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 41 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 28 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Cognizant Formula One Team 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alfa Romeo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Uralkali Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -