Championnat - Hamilton reprend un peu de marge sur Verstappen

Ça fait 2-1 ! Lewis Hamilton a battu Max Verstappen et son équipier Valtteri Bottas lors du GP du Portugal et s'est offert un tout petit matelas de huit points sur son principal rival en ce début de saison au terme d'une course marquée par une nouvelle confrontation directe dans laquelle le Britannique n'a pas manqué de rendre au Néerlandais sa manœuvre du première virage à Imola.

Derrière le duo, Lando Norris maintient sa troisième place au championnat avec cinq unités d'avance sur Bottas. Désormais quatrième, le Finlandais, qui partait en pole, continue de perdre du terrain sur les deux leaders. Pérez a de son côté signé son meilleur résultat de l'année avec une quatrième position qui lui permet de se hisser au sixième rang, mais déjà à quasiment 40 points de son équipier.

Chez les constructeurs, Mercedes compte 18 unités d'avance sur Red Bull et 48 sur McLaren. La bonne opération est pour Alpine qui bondit de la septième à la cinquième place grâce à la double arrivée dans les points.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs