Championnat - L'hémorragie continue pour Leclerc face à Verstappen

Alors qu'il partait du dixième rang et que les Ferrari s'élançaient aux seconde et troisième places, Max Verstappen a tout de même réussi à s'imposer face à une Scuderia qui s'est de nouveau effondrée alors qu'elle semblait avoir les cartes en main. Et avec un Charles Leclerc seulement sixième, l'hémorragie se poursuit au championnat pilotes puisque le Monégasque accuse désormais un retard de 80 points à neuf épreuves du but. Sergio Pérez revient à cinq points de Leclerc.

Derrière, les Mercedes continuent de grappiller avec un nouveau double podium et un Sainz qui se retrouve en sandwich entre George Russell et Lewis Hamilton, séparés de 12 points. Chez les constructeurs, Ferrari a quasiment 100 points de retard sur Red Bull désormais alors que la marque à l'étoile est quant à elle revenue à 30 unités de la firme de Maranello.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 431 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 - - - - - - - - - 2 Ferrari 334 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 - - - - - - - - - 3 Mercedes 304 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 - - - - - - - - - 4 Alpine 99 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 - - - - - - - - - 5 McLaren 95 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - - - - - - - - - 6 Alfa Romeo 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - - - - - 8 AlphaTauri 27 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - - - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 20 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -