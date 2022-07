Championnat - Leclerc privé d'une occasion en or face à Verstappen

Alors que Max Verstappen connaissait des problèmes de tenue de route avec sa Red Bull RB18, Charles Leclerc avait l'opportunité de pouvoir l'emporter et de grappiller de gros points au championnat.

Las, un mélange d'errements stratégiques de Ferrari et de manque de réussite lui ont coûté au minimum une place sur le podium et sans doute la victoire. Il n'inscrit "que" six points de plus que le Néerlandais, et voit Carlos Sainz, vainqueur à Silverstone, se rapprocher à 11 points.

Troisième de son GP, Hamilton profite de l'abandon de George Russell pour se rapprocher à moins de 20 points au classement.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 328 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 265 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 204 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 - - - - - - - - - - - - 4 McLaren 73 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 - - - - - - - - - - - - 5 Alpine 67 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 - - - - - - - - - - - - 6 Alfa Romeo 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - - - - - - - - 7 AlphaTauri 27 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - - - - - - - - - - 8 Haas F1 Team 20 10 2 - 3 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 18 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - - - - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -