Championnat - Mercedes réduit l'écart sur Ferrari

Mercedes l'attendait depuis 20 Grands Prix, sa première victoire de la saison ; elle est finalement survenue à la 21e tentative, et de quelle manière ! George Russell et Lewis Hamilton ont signé le doublé. Et bien qu'ils aient été suivis par Carlos Sainz et Charles Leclerc, les Flèches d'Argent réduisent l'écart de plus de moitié sur la Scuderia Ferrari au championnat des constructeurs. Reléguées à 40 longueurs avant ce Grand Prix, elles n'en ont plus que 19 de retard.

Contre toute attente vu la grille de départ, Alpine a finalement vécu un dimanche idéal à São Paulo avec 14 points qui, sauf immense coup de théâtre à Abu Dhabi, assurent l'écurie de la quatrième place face à McLaren.

Du côté des pilotes, Max Verstappen ayant refusé de laisser passer son coéquipier Sergio Pérez au dernier tour, celui-ci est désormais à égalité avec Charles Leclerc avec 290 points chacun. Le titre honorifique de vice-champion se jouera donc sur le Circuit de Yas Marina le week-end prochain.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 719 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 37 40 23 2 Ferrari 524 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 33 15 15 18 37 3 Mercedes 505 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 14 29 31 58 4 Alpine 167 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - 18 6 4 14 5 McLaren 148 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 22 1 8 8 2 6 Alfa Romeo 55 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - 1 2 7 Aston Martin Racing 50 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - 12 8 4 - 1 8 Haas F1 Team 37 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - 2 - 1 9 AlphaTauri 35 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 1 - 1 - - 10 Williams 8 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - 2 - - -