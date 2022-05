Championnat - Passation de pouvoir entre Leclerc et Verstappen

Dans un Grand Prix d'Espagne qui semblait pourtant mal embarqué, Max Verstappen s'est imposé et a surtout profité de l'abandon de Charles Leclerc. Victime d'une défaillance moteur, le pilote Ferrari n'est désormais plus le leader du championnat, position qu'il occupait depuis sa victoire inaugurale à Bahreïn. C'est le Champion du monde en titre qui s'empare des commandes du classement, avec six points d'avance sur le Monégasque et 25 sur son coéquipier Sergio Pérez.

Auteur d'un nouveau podium, George Russell conforte sa quatrième place devant Carlos Sainz et Lando Norris. Dans les points à Barcelone, Esteban Ocon est le premier pilote français, neuvième, tandis que Pierre Gasly stagne à la 13e position.

Chez les constructeurs, Red Bull frappe très fort avec son doublé catalan. L'écurie de Milton Keynes subtilise la tête du championnat à Ferrari et compte 26 longueurs d'avance sur la Scuderia, qui n'a marqué que 12 points contre 44 à sa rivale ce dimanche. Mercedes inscrit 25 points qui lui permettent de se rapprocher, toujours au troisième rang, devant McLaren et Alfa Romeo. Alpine est sixième tandis que Williams ferme la marche avec seulement trois unités au compteur.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 195 - 37 18 58 38 44 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 169 44 34 26 20 33 12 - - - - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 120 27 11 27 12 18 25 - - - - - - - - - - - - - - - 4 McLaren 50 - 6 18 22 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 5 Alfa Romeo 39 9 - 4 12 6 8 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Alpine 34 8 8 6 - 4 8 - - - - - - - - - - - - - - - 7 AlphaTauri 17 4 4 2 6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 Haas F1 Team 15 10 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 6 - - - 5 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -