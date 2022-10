Championnat - Pérez et Leclerc repoussent l'échéance

Max Verstappen n'a pas converti sa première balle de match à Singapour, où la course du Champion du monde en titre a payé dimanche le prix de sa mauvaise place sur la grille et d'un départ manqué. Septième à l'arrivée, il devra attendre avant de sceller un éventuel deuxième titre, tandis que ses deux concurrents les plus proches, Sergio Pérez et Charles Leclerc, ont repoussé l'échéance.

L'écart s'est réduit à 104 et 106 points entre Verstappen et ses deux poursuivants. George Russell conserve la quatrième place du championnat malgré son arrivée hors du top 10, mais il n'a plus qu'un point d'avance sur Carlos Sainz. Lewis Hamilton est toujours sixième de ce classement, où l'on retrouve Esteban Ocon à la huitième place et Pierre Gasly à la 13e.

Chez les constructeurs, Red Bull maintient l'écart avec Ferrari en tête tandis que Mercedes dévisse à la troisième place. Surtout, deux écuries font un gros coup sur le plan comptable. McLaren d'abord, qui double Alpine en prenant 22 points d'un coup alors que les deux monoplaces françaises ont abandonné. Aston Martin également, qui grâce aux 12 points glanés double à la fois AlphaTauri et Haas pour s'installer au septième rang.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull Racing 576 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 - - - - 2 Ferrari 439 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 33 - - - - 3 Mercedes 373 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 - - - - 4 McLaren 129 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 22 - - - - 5 Alpine 125 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - - - - - 6 Alfa Romeo 52 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - - - 7 Aston Martin Racing 37 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - 12 - - - - 8 Haas F1 Team 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - - - - 9 AlphaTauri 34 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 1 - - - - 10 Williams 6 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - - - - -