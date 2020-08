Championnat - Hamilton et Mercedes s'envolent

Vainqueur du Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton a signé son cinquième succès en sept courses cette saison. Le sextuple Champion du monde accentue son avance en tête du classement des pilotes, où il compte désormais 47 points d'avance sur Max Verstappen et 50 sur son coéquipier Valtteri Bottas.

Au championnat constructeurs, Mercedes s'envole un peu plus encore devant Red Bull, qui consolide sa deuxième position. Derrière, on observe un resserrement entre McLaren, Racing Point, Ferrari et Renault, qui recolle au bon wagon grâce aux 23 points inscrits sur cette seule course. Williams est toujours la seule écurie à n'avoir pas inscrit la moindre unité en 2020.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs