Championnat - Verstappen double son avance sur Hamilton

Vainqueur du Grand Prix des États-Unis après un duel tactique et chronométrique face à Lewis Hamilton, Max Verstappen compte désormais 12 unités d'avance sur son rival pour le titre mondial. Les deux hommes ont été seuls au monde à Austin, mais le troisième larron présent sur le podium, Sergio Pérez, a grignoté un peu de l'écart qui le sépare de Valtteri Bottas (seulement 6e sur le COTA) pour la troisième position chez les pilotes en dépassant dans l'affaire Lando Norris.

Logiquement, chez les constructeurs, Red Bull reprend 13 unités à Mercedes et fait tomber l'écart entre les deux écuries à 23 points à cinq Grands Prix du terme. Pour la seconde course consécutive, Ferrari reprend des points à McLaren et revient à quatre petites unités de la troisième place. Le zéro pointé d'Alpine permet à AlphaTauri un léger rapproché.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 460.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 - - - - - 2 Red Bull Racing 437.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 - - - - - 3 McLaren 254 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 - - - - - 4 Ferrari 250.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 - - - - - 5 Alpine 104 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - - - - - - 6 AlphaTauri 94 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 - - - - - 7 Aston Martin Racing 62 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 - - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 7 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -