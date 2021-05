Championnat - Verstappen leader pour la première fois

Max Verstappen attendait ça depuis longtemps : pour la première fois de sa carrière, il est en tête du Championnat du monde de Formule 1 ! Grâce à une course parfaitement maîtrisée à Monaco et à la contre-performance de son rival Lewis Hamilton, Verstappen prend les devants avec 105 points contre 101 à l'actif du pilote Mercedes.

L'abandon de Valtteri Bottas lors de son arrêt au stand permet à Lando Norris, auteur d'un nouveau podium, de reprendre la troisième place, titulaire de 56 unités quand le Finlandais n'en a que 47. Suivent Sergio Pérez, Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Chez les constructeurs, Red Bull arrache la première place à Mercedes pour un petit point, tandis que c'est plus serré que jamais entre McLaren et Ferrari, qui creusent l'écart sur les autres. Aston Martin se hisse dans le top 5 et Alfa Romeo ouvre son compteur.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs