Championnat - Verstappen réduit encore l'avance de Leclerc

Moins de 20 points ! C'est désormais l'écart qui sépare le leader du Championnat du monde depuis le premier Grand Prix, Charles Leclerc, de son dauphin Max Verstappen, vainqueur ce dimanche du GP de Miami. Le Néerlandais, qui avait fait un "super carton plein" à Imola, empoche à nouveau toutes les unités disponibles en Floride et réduit toujours plus l'avance du pilote Ferrari, qui semblait avoir fait le plus dur en conservant la tête au départ.

En réussite, George Russell figure toujours dans le top 4 derrière Sergio Pérez, qui consolide sa place mais devant Carlos Sainz et son équipier Lewis Hamilton. Ce dernier dépasse un Lando Norris victime d'un abandon après un contact avec Pierre Gasly. Valtteri Bottas et Esteban Ocon continuent également de conforter leur position dans le top 10 avec de bons points inscrits ce dimanche.

Côté constructeurs, Red Bull revient à six unités de Ferrari alors que Mercedes approche de la barre des 100 points au troisième rang. Alfa Romeo et Alpine profitent de la mauvaise course de McLaren pour revenir un peu sur la structure de Woking.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs