Championnat - Verstappen reprend de gros points à Leclerc

Le premier week-end sprint de l'année aura grandement souri à Max Verstappen ! Le Néerlandais a en effet signé un carton plein en empochant les points de la victoire en course sprint, de la victoire dans la course principale et du meilleur tour, soit 34 unités d'un coup d'un seul. Dans le même temps, Charles Leclerc a lui craqué en fin de Grand Prix en partant à la faute dans la lutte avec Sergio Pérez pour la seconde place. Conséquence : l'avance du Monégasque a été quasiment réduite de moitié sur le Champion du monde en titre.

Côté écurie, le nouvel abandon de Carlos Sainz couplé à la fin de course ratée de Leclerc coûte évidemment très cher à la Scuderia Ferrari alors que, dans le même temps, c'est quasiment un carton plein pour Red Bull qui ne manque qu'un point sur les 59 possibles sur ce week-end. Chez Mercedes, si George Russell sauve les meubles, la course lointaine de Lewis Hamilton coûte cher mais la troisième place est maintenue.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs