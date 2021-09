La charge de 12 000 kg qui a sauvé la vie de Lewis Hamilton

Lors de leur accrochage au Grand Prix d'Italie, la Red Bull de Max Verstappen s'est envolée sur les vibreurs de la chicane à la Variante del Rettifilo de Monza, précipitant le contact entre sa monoplace et le Halo de Lewis Hamilton. Si ce Halo n'avait pas été imposé réglementairement en 2018, le pilote britannique aurait probablement été grièvement blessé dans cet accident.

La résistance de la structure secondaire du Halo a en effet permis à la tête de Lewis Hamilton de ne pas subir la totalité du poids de la monoplace de Verstappen. Le septuple Champion du monde n'a ainsi été que brièvement touché par la roue arrière du Néerlandais lorsqu'ils ont tous les deux terminé leur course dans les graviers.

Initialement, le Halo a été conçu pour réduire le risque d'être touché par de gros débris au niveau de la tête du pilote, comme ce qui est arrivé au malheureux Justin Wilson en IndyCar à Pocono en 2015. Le système a également fait ses preuves lors d'impacts plus lourds, protégeant par exemple Charles Leclerc à Spa en 2018 ou encore le pilote de F2 Tadasuke Makino après un accident avec son compatriote Nirei Fukuzumi la même année à Barcelone. La solidité du Halo a aussi préservé Romain Grosjean lors de son terrible accident à Bahreïn en 2020, après un choc violent contre le rail avant que sa voiture ne s'embrase.

Si les équipes peuvent ajouter un carénage aérodynamique à ce Halo, la structure interne en titane doit impérativement être construite par un fournisseur homologué par la FIA. Il s'agit donc d'une pièce de la voiture que les équipes ne peuvent pas fabriquer elles-mêmes. Le titane présente une forte résistance à la traction et offre un excellent ratio poids/résistance. C'est ce qui permet à l'ensemble du Halo de peser environ 7 kg. De plus, le crash-test imposé par la FIA le contraint à résister à une charge verticale de 116 kN, ce qui équivaut environ à 12 000 kg.

"Il y a des modifications que nous avons dû faire pour nous adapter et faire en sorte de rester sous la limite de poids", expliquait en 2018 James Allison, directeur technique de Mercedes. "Il [le Halo] n'est pas léger car il supporte des charges vraiment élevées. Nous avons dû renforcer la conception du châssis pour qu'il puisse supporter à peu près le poids d'un bus londonien à deux étages posé sur le Halo. Nous devions nous assurer qu'il serait suffisamment solide pour résister au type d'événement pour lesquels il a été conçu afin de protéger le pilote."

Pour donner une meilleure idée de ce que représentent ces 12 000 kg de charge, cela correspond à environ trois éléphants d'Asie, 109 Arnold Schwarzenegger ou encore 550 millions de grains de riz. L'on comprend alors mieux comment les 800 kg environ (carburant compris) de la Red Bull de Max Verstappen ont pu être supportés.

"Je ne crois pas avoir déjà été heurté à la tête par une voiture auparavant", a confié Lewis Hamilton après l'accident, "et c'est assez choquant pour moi, car si vous regardez l'image, ma tête va très en avant. Et je cours depuis très longtemps. Je suis très reconnaissant d'être encore là et je me sens béni, quelqu'un veillait sur moi aujourd'hui. Sa roue arrière a atterri sur ma tête, sur le Halo."

"Je crois que la partie la plus cambrée du pneu a atterri sur ma tête. Je pense que ça va me suivre ces prochains jours, j'aurai probablement besoin de consulter un spécialiste pour m'assurer d'être en forme pour le prochain Grand Prix, car c'est de plus en plus raide [au niveau du cou]. Comme je l'ai dit, je suis en vie."

Le Halo a été très décrié lorsque la F1 l'a introduit pour la première fois, mais il a plus que prouvé son utilité en de multiples occasions. L'incident de dimanche entre les deux prétendants au titre est venu s'ajouter à la liste.