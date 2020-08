Leclerc : "La 4e place, on ne l'a pas du tout vue venir !"

Lors des trois dernières saisons, une quatrième place comme meilleur résultat au terme des qualifications était quasiment un mauvais résultat pour Ferrari. En 2020, au vu des difficultés de la SF1000, c'est une petite victoire.

Et celle des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 est à mettre au crédit d'un Charles Leclerc qui aura non seulement réussi à capitaliser sur ses bonnes dispositions entrevues depuis le début du week-end dans l'exercice du tour chronométré mais également à s'offrir une certaine tranquillité stratégique en parvenant à assurer un départ avec les pneus mediums.

Aussi, quand Canal+ lui a demandé après la séance si ce résultat global était inespéré au vu des difficultés de Ferrari, le Monégasque a lancé, son sourire s'apercevant quasiment au travers de son masque : "Carrément, la quatrième place on ne l'a pas du tout vue venir."

"Et en plus de ça, il n'y a pas que la quatrième place mais il y a aussi surtout le tour en Q2 qui nous a permis de passer en Q3 avec les mediums. Ça, c'est vraiment un bon choix, donc je suis vraiment super content."

Malgré tout, l'inquiétude depuis le début du Grand Prix portait moins sur le rythme lors des relais courts que sur le rythme en simulations de course. "Je pense qu'en course on va avoir du mal, hier c'était vraiment, vraiment difficile", a-t-il simplement constaté, après une journée du vendredi toutefois disputée dans des conditions bien plus chaudes que celles qui devraient attendre les concurrents ce dimanche.

"Après on a bossé sur la voiture, en plus de ça on a plutôt une bonne stratégie par rapport à nos concurrents directs que sont les Racing Point, etc, à part Stroll qui est aussi en mediums, je crois. Mais j'espère que l'on réussira à tirer un avantage de notre choix de pneus."

