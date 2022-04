Leclerc a été "aussi malin que possible" face à Verstappen

Vainqueur du premier Grand Prix de la saison 2022 de Formule 1 à Bahreïn, Charles Leclerc n'a pas eu la tâche facile, malgré ce que pourraient laisser imaginer ses près de six secondes d'avance sur son coéquipier Carlos Sainz et ce doublé signé par Ferrari. Tout au long de cette course, Max Verstappen a représenté un adversaire redoutable pour la victoire, finalement tombé en panne à trois tours du but seulement.

Pour Leclerc, c'est une troisième victoire en F1, la première depuis la saison 2019 après deux campagnes particulièrement difficiles pour Ferrari. "Je suis aux anges !" s'exclame le Monégasque, dont la performance lui a valu d'être élu "Pilote du Jour". "Je ne fais que me répéter, mais les deux dernières années ont été incroyablement difficiles pour l'équipe, et nous savions que ça allait être une grande opportunité pour l'équipe. Les gars ont fait un travail absolument incroyable pour construire et nous donner cette super voiture. Cela commence de la meilleure manière possible : pole position, victoire, meilleur tour, doublé avec Carlos. Nous ne pouvions espérer mieux. Ça n'a pas été facile, mais c'est incroyable d'être de retour au sommet."

Cette course a été marquée par le duel haletant entre Leclerc et Verstappen après la première salve de changements de pneus. À trois reprises, le pilote Red Bull a attaqué le leader au premier virage, celui-ci ripostant immanquablement quelques hectomètres plus loin. "J'essayais d'être aussi malin que possible en utilisant le DRS autant que possible", explique Leclerc. "J'essayais de freiner tôt au premier virage afin d'être derrière lui à la détection du DRS et ça a marché deux fois [Verstappen freinant trop tard la troisième fois, ndlr], j'ai récupéré la première place. Je suis incroyablement content que nous ayons réussi."

L'intervention de la voiture de sécurité en fin d'épreuve, à la suite d'un incendie sur l'AlphaTauri de Pierre Gasly, aurait bien pu mettre en péril la victoire de Leclerc, mais ce dernier a parfaitement géré le restart en enfermant Verstappen à l'intérieur du dernier virage. "Je n'en voulais pas [du Safety Car], mais j'ai fait un super restart et ça m'a donné un peu de marge pour gérer ma course jusqu'à la fin", conclut le pilote Ferrari.