Leclerc veut "mettre un peu plus de pression sur Verstappen"

Le week-end avait mal commencé pour Charles Leclerc. Vendredi, lors de l'unique séance d'essais libres, le Monégasque s'est mis en tête-à-queue et a été contraint d'abandonner la séance, se retrouvant sans roulage sur le tracé de Miami. Mais lors des qualifications sprint, le pilote Ferrari a impressionné en réalisant le second meilleur temps. Ce matin, Leclerc n'a échoué qu'à trois secondes de Max Verstappen à l'issue de la course sprint.

Samedi soir, il a renouvelé cette performance en signant le deuxième chrono qui le placera une nouvelle fois sur la première ligne aux côtés du Néerlandais. Cette fois-ci, Charles Leclerc compte sur un meilleur départ.

"Je me sentais tellement à la limite", confie-t-il. "C'était très serré jusqu'à la Q3 où on a commencé à pousser pour les derniers dixièmes. On a commencé à tirer sur les pneus dans les secteurs 2 et 3, en les surchauffant un peu. Le premier secteur était vraiment bien, mais dans les secteurs 2 et 3, nous perdions trop de temps, et globalement, c'est là où nous avons perdu le plus aujourd'hui. La course sera longue, mais ce [samedi] matin nous avons montré un bon rythme, alors j'espère que nous pourrons mettre un peu plus de pression sur Max."

"Il faudra garder le DRS si on ne le passe pas dans le premier virage. Le DRS est très puissant ici et si nous le perdons après les premiers tours, ça sera difficile de revenir dans la zone, donc nous ne devons pas le perdre. Mais avant tout, il y a le départ. Ce matin, nous en avons pris un bon et demain j'essaierai d'en prendre un encore meilleur."

Carlos Sainz : "Impossible de faire un tour parfait"

Lors de la course sprint, Carlos Sainz est tombé sur un grand Daniel Ricciardo, qui a tout fait pour maintenir le pilote Ferrari derrière lui. L'Espagnol a échoué à la cinquième place derrière l'Australien mais il estime qu'avec une meilleure position sur la grille, les trois premières places étaient largement à sa portée.

"Honnêtement, c'était un peu dommage ce matin. Je n'ai pas pu dépasser Daniel [Ricciardo] mais je sais que le rythme était là, je savais qu'avec une meilleure qualification je pouvais être dans les trois premiers", déclare-t-il. "Nous avons réussi à faire quelques tours propres. C'est vraiment délicat ici avec un nouveau soft, chaque tour est un peu une aventure avec le vent, on ne sait pas ce qui va se passer. En gardant tout cela à l'esprit, les tours n'ont pas été trop mauvais."

Carlos Sainz sur le circuit de Miami. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Une meilleure qualification, c'est ce que Carlos Sainz est parvenu à réaliser en signant la troisième place sur la grille du Grand Prix de Miami. Le pilote Ferrari s'élancera de la deuxième ligne aux côtés de Sergio Pérez et aura l'avantage sur le Mexicain en partant sur le côté propre de la piste.

"On finit le tour et on a l'impression que l'on aurait pu aller beaucoup plus vite en faisant un tour plus propre, mais il est presque impossible de faire un tour parfait ici. Il y a toujours un endroit où on glisse, un endroit où on surchauffe le pneu, un endroit où le vent arrive différemment et où on commence à avoir des difficultés. C'est donc un équilibre très difficile à trouver. Avec la 3e place, on a le côté propre de la piste pour demain et cela pourrait être un bon point de départ."

Vasseur satisfait mais espérait mieux

Avec les deuxième et troisième places, les deux pilotes Ferrari sont venus s'intercaler entre les deux pilotes Red Bull, Max Verstappen étant en pole position et Sergio Pérez à la quatrième place. Cela donne une occasion à l'équipe italienne de marquer des gros points, non seulement pour maintenir l'écart avec Red Bull au championnat mais également pour augmenter celui déjà important avec McLaren.

"Il y a un peu de frustration après les qualifications parce que nous espérions un meilleur résultat, mais il était difficile pour tout le monde de faire un bon tour avec les softs. Dans l'ensemble, le résultat est positif, nous sommes dans les premières positions avec les deux voitures. Nous verrons ce qu'il en est demain. Le rythme de la course sera différent parce que nous ne roulerons pas avec des pneus softs. Avec les pneus softs, je pense que nous étions tous à la limite et que si nous en faisions un peu trop, nous dépassions les limites. C'était vrai pour nos pilotes, mais aussi pour les 18 autres voitures."

Concernant la course, Frédéric Vasseur rejoint les propos de Charles Leclerc par rapport à l'importance de prendre un bon départ et de rester dans la zone DRS de Max Verstappen.

"Ce matin, nous étions légèrement plus lents que Max pendant la course sprint, de un ou deux dixièmes. Max était très fort dans les deux ou trois premiers tours, puis il a souffert avant de retrouver un bon rythme. Demain, le premier tour de la course sera très important. Si nous pouvons attraper le DRS dans les premiers tours, ce sera très important parce que le DRS est très puissant ici à Miami. Cela signifie que nous devons améliorer quelque chose dès le premier tour. La course sera longue et la différence peut se faire au niveau de la dégradation. Nous n'avons pas eu de problèmes ce matin. Nous verrons demain."

Avec Jonathan Noble et Giacomo Rauli