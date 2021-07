Charles Leclerc élu "Pilote du Jour" du GP de Grande-Bretagne 2021

Il a mené 49 des 52 tours du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais ça n'a pas suffi. Charles Leclerc a réalisé une performance d'exception ce dimanche à Silverstone, profitant de l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour prendre la tête de la course dès le premier tour.

Lire aussi : Course - Hamilton accroche Verstappen et arrache la victoire à Leclerc

Cependant, la pénalité de dix secondes infligée au pilote Mercedes n'a pas suffi à l'écarter à la course à la victoire, et Hamilton a méthodiquement réduit l'écart pour priver Leclerc de la victoire dans l'antépénultième boucle. Les passionnés de Formule 1 ont néanmoins grandement apprécié la performance du Monégasque, qui a subi des problèmes de cartographie moteur de surcroît, et lui ont accordé une large majorité relative dans leurs suffrages.

Résultat des votes du pilote du jour :

Charles Leclerc - 34,5%

Lewis Hamilton - 13,4%

Max Verstappen - 12,9%

Lando Norris - 6,7%

Sergio Perez - 6%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2021

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Sergio Pérez (Red Bull) Émilie-Romagne Lando Norris (McLaren) Portugal Sergio Pérez (Red Bull) Espagne Lewis Hamilton (Mercedes) Monaco Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaïdjan Sebastian Vettel (Aston Martin) France Max Verstappen (Red Bull) Styrie Charles Leclerc (Ferrari) Autriche Lando Norris (McLaren) Grande-Bretagne Charles Leclerc (Ferrari)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 8 Charles Leclerc 7 Valtteri Bottas 6 Sergio Pérez 6 Kimi Räikkönen 4 Lando Norris 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Fernando Alonso 2 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1