Charles Leclerc élu "Pilote du Jour" du GP de Styrie 2021

Ce Grand Prix de Styrie a bien mal commencé pour Charles Leclerc, impliqué dans une touchette avec Pierre Gasly au premier tour, laquelle a contraint le Français à l'abandon et le Monégasque à un arrêt au stand pour changer d'aileron avant. Les fans de Formule 1 ne lui ont manifestement pas tenu rigueur du rôle qu'il a joué dans cet incident de course puisqu'ils lui ont très largement accordé leurs suffrages par la suite pour l'élire "Pilote du Jour" avec plus de 28% des votes.

Leclerc a effectivement multiplié les dépassements pour remonter jusqu'à la septième place à l'arrivée. "C'est probablement l'une de mes meilleures performances en Formule 1", s'est enthousiasmé le pilote Ferrari à la radio lorsque son titre de Pilote du Jour lui a été annoncé dans le tour d'honneur. "J'ai pris énormément de plaisir avec tant de dépassements, et le rythme était incroyable."

Résultat des votes du pilote du jour :

Charles Leclerc - 28,4%

George Russell - 13,1%

Max Verstappen - 12,4%

Sergio Perez - 7,8%

Carlos Sainz - 7,2%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2021

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Sergio Pérez (Red Bull) Émilie-Romagne Lando Norris (McLaren) Portugal Sergio Pérez (Red Bull) Espagne Lewis Hamilton (Mercedes) Monaco Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaïdjan Sebastian Vettel (Aston Martin) France Max Verstappen (Red Bull) Styrie Charles Leclerc (Ferrari)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 8 Valtteri Bottas 6 Sergio Pérez 6 Charles Leclerc 6 Kimi Räikkönen 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Lando Norris 3 Fernando Alonso 2 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1