Charles Leclerc encore positif au COVID-19

Charles Leclerc sera passé entre les gouttes : s'il vient d'être testé positif au COVID-19 pour la deuxième fois déjà, le timing n'est pas si mauvais puisqu'il n'aura manqué aucun Grand Prix. C'est en janvier dernier que le pilote Ferrari avait contracté la maladie à coronavirus pour la première fois, à la suite d'un voyage à Dubaï ; cette fois-ci, il a été dépisté à son retour d'Abu Dhabi, en accord avec la politique sanitaire de la FIA.

C'est la Scuderia qui a annoncé la nouvelle dans un bref communiqué, indiquant que Leclerc "se sent actuellement bien, avec des symptômes légers, et s'isole chez lui".

Il s'agit du neuvième dépistage positif pour un pilote de Formule 1, après Sergio Pérez, Lance Stroll et Lewis Hamilton lors de la saison 2020, puis Lando Norris, Charles Leclerc et Pierre Gasly durant l'intersaison. Enfin, Kimi Räikkönen et Nikita Mazepin n'y ont pas échappé pendant la campagne 2021 : le Finlandais a dû faire l'impasse sur les Grands Prix des Pays-Bas et d'Italie, tandis que le Russe a déclaré forfait à Abu Dhabi après les qualifications.

Rappelons que Charles Leclerc s'est classé à la septième place du championnat 2021 de F1 avec 159 points au compteur, à 5,5 unités du cinquième rang occupé par son coéquipier Carlos Sainz. Il a signé cette année le 13e podium de sa carrière, auteur de la deuxième place au Grand Prix de Grande-Bretagne.