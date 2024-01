Charles Leclerc prolonge son contrat chez Ferrari

Dans une année qui voit de nombreux pilotes de Formule 1 se retrouver en fin de contrat, la Scuderia Ferrari lève la première incertitude. Et c'est sans doute une de celles qui n'en était quasiment pas une. Sous contrat avec l'écurie italienne jusqu'à l'issue de la saison, Charles Leclerc a officiellement prolongé son bail à Maranello au-delà de 2024, pour une durée qui n'est toutefois pas précisée à ce stade. Le Cheval cabré précise simplement qu'il continuera à piloter sous ses couleurs "au-delà de la saison 2024".

Après avoir rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016, Charles Leclerc a débuté en Formule 1 chez Alfa Romeo en 2018 puis a rapidement été promu chez Ferrari pour succéder à Kimi Räikkönen, dès 2019. Il a depuis signé 5 victoires, 23 pole positions et 30 podiums, terminant vice-champion du monde lors de la saison 2022 derrière Max Verstappen.

"Je suis très heureux de savoir que je porterai la combinaison de la Scuderia Ferrari durant encore plusieurs saisons", se réjouit-il ce jeudi. "Courir pour cette équipe est mon rêve depuis l'âge de 3 ans : j'avais l'habitude de regarder le Grand Prix de Monaco depuis la fenêtre de l'appartement d'un ami à Sainte-Dévote et je guettais toujours les voitures rouges."

"Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j'ai rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016 et nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, en nous battant contre vents et marées au cours des cinq dernières années. Cependant, je crois que le meilleur reste à venir et j'ai hâte que cette saison commence, pour continuer à progresser et être compétitif à chaque course. Mon rêve reste de remporter le Championnat du monde avec Ferrari et je suis sûr que dans les années à venir, nous vivrons de grands moments ensemble et rendrons nos fans heureux."

La question de la prolongation des pilotes Ferrari est sur la table depuis de longs mois mais a finalement pris du retard en raison de l'intensité du calendrier la saison dernière. La situation de Carlos Sainz, lui aussi en fin de contrat, devrait occuper les prochaines négociations menées par Frédéric Vasseur, qui se félicite dans l'immédiat d'avoir assuré la présence de Charles Leclerc.

"Le lien qui unit Charles à la Scuderia va au-delà de celui qui lie simplement un pilote à une équipe, puisqu'il fait partie de la famille Ferrari depuis huit ans maintenant, avant même d'arborer le Cheval cabré sur sa combinaison", souligne le Français. "Ses valeurs et celles de notre équipe sont intimement liées et c'est donc tout naturellement que nous nous sommes mis d'accord pour prolonger notre collaboration."

"Nous le connaissons pour son désir incessant de repousser ses limites et nous mesurons ses aptitudes extraordinaires lorsqu'il s'agit de se battre et de dépasser en course. Nous sommes déterminés à donner à Charles une voiture gagnante et je sais que sa détermination et son engagement sont des éléments qui peuvent faire la différence pour nous aider à atteindre nos objectifs."