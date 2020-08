Charles Leclerc, quatrième : "C'est comme une victoire"

Charles Leclerc ne cesse décidément pas d'impressionner au volant de la décevante Ferrari SF1000. Tandis que son quadruple Champion du monde de coéquipier Sebastian Vettel était embourbé au cœur du peloton, Leclerc est l'un des trois seuls pilotes à avoir fait fonctionner une improbable stratégie à un arrêt. L'usure des gommes était particulièrement forte à Silverstone, avec une gamme de pneus Pirelli un cran plus tendre que le week-end précédent sur le même circuit.

Leclerc a commencé la course par un relais de 18 tours avec les pneus mediums qu'il avait déjà utilisés en Q2, avant de parcourir les 34 boucles restantes en gommes dures. Le Monégasque a longtemps maintenu un rythme similaire à celui des Racing Point, voire des Mercedes avec ses ses enveloppes à bandes blanches, pourtant mises à rude épreuve. Il s'est finalement classé quatrième, depuis la huitième position de la grille.

"Je suis tellement content !" s'exclame Leclerc au micro de Sky Sports F1. "Pour moi, c'est comme une victoire. Bien sûr, ça ne paraît pas fameux d'appeler une quatrième place une victoire, mais telle est notre situation actuelle. L'an dernier, je pense que ma principale faiblesse était la gestion des pneus, et j'ai travaillé très dur. Chaque fois que je travaille et que j'obtiens des résultats en piste, c'est une immense satisfaction. Là, je m'attendais à finir huitième dans le meilleur des cas. Je suis donc extrêmement content de cette quatrième place."

Le pilote Ferrari est en tout cas particulièrement surpris par le niveau de performance qu'il a atteint. De la 19e à la 29e boucle, il a repris dix secondes à la Mercedes de Valtteri Bottas avec des pneus cinq tours plus neufs, alors que du 33e au 42e passage, avec des gommes 14 tours plus usées, il s'est maintenu à moins de trois secondes du Finlandais. En fin d'épreuve, il n'a pu résister au retour de Lewis Hamilton après l'arrêt au stand de ce dernier.

"Nous étions très contents, et à vrai dire, il nous faut analyser la course pour comprendre pourquoi nous étions si rapides", poursuit Leclerc. "Franchement, je ne comprends pas vraiment comment nous avons accompli cette performance, car même à la fin du relais en durs, j'étais très rapide. À un certain stade, j'ai même pensé à attaquer Bottas, ce que je croyais impossible cette année. J'ai essayé de résister à Hamilton car c'est mon droit de choisir quand le faire. Au début, je lui a laissé de la place, car j'étais concentré sur ma course. À la fin, j'étais [provisoirement] sur le podium et j'y ai cru jusqu'au bout. Le podium aurait été inattendu et exceptionnel, mais finalement je n'ai pas pu me défendre."

Leclerc s'est en tout cas emparé de la quatrième place du championnat avec 45 points au compteur, à comparer aux dix petites unités dont dispose son coéquipier Vettel.

