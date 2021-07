Leclerc s'est donné "à 200%" mais ça n'a pas suffi

Charles Leclerc ne faisait certainement pas partie des favoris au Grand Prix de Grande-Bretagne, et pourtant, il a bien failli remporter une victoire d'exception. Le pilote Ferrari avait brillé en se qualifiant quatrième, puis s'était maintenu à cette position lors des Qualifications Sprint.

Auteur d'un bon envol ce dimanche, Leclerc a doublé la Mercedes de Valtteri Bottas, puis a profité de l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour s'emparer de la tête de la course, qu'il a conservée pendant 49 des 52 tours malgré un problème de cartographie moteur. Il s'est finalement avéré impuissant face au retour implacable de Hamilton, mais sa performance lui a quand même valu d'être largement élu Pilote du Jour.

"C'est difficile de profiter à 100%, mais ça a été une course incroyable, j'ai donné non pas 100% mais 200%, j'ai donné tout ce que j'avais, mais ça n'a pas suffi dans les deux derniers tours", a déclaré Leclerc en sortant de sa monoplace. "Bravo à Lewis, il a fait un travail incroyable. C'était fun dans la voiture, mais je manquais juste un petit peu de rythme vers la fin."

Il y a néanmoins beaucoup de positif à tirer de ce Grand Prix pour Leclerc, non seulement les 18 précieux points engrangés, qui le rapprochent à 24 longueurs de Sergio Pérez et permettent à Ferrari de revenir à 15 unités de McLaren, mais aussi le niveau de performance affiché par la SF21 sur la piste de Silverstone.

"Nous ne nous y attendions clairement pas", confirme le Monégasque. "Après les qualifications, nous nous attendions à être relativement compétitifs, mais pas aussi compétitifs que maintenant : nous nous sommes battus pour la victoire, ce qui était incroyable. Nous étions particulièrement rapides en mediums, puis en durs nous manquions un peu de rythme par rapport à la Mercedes, mais dans l'ensemble c'était bien meilleur que ce dont nous avons l'habitude."

"L'équipe se débrouille incroyablement bien, et je suis très fier d'elle. Bien sûr, c'est super de vivre ce type de course, ça remonte le moral à tout le monde. Nous avons beaucoup travaillé, cela montre qu'il y a quelque chose que nous faisons bien et que nous travaillons dans la bonne direction. Il nous faut donc continuer comme ça. Ce ne sera pas facile de revenir au sommet, mais nous allons tout donner."