Leclerc : "On pourrait avoir des surprises ce week-end"

La situation de Charles Leclerc, à la veille des premiers essais libres du Grand Prix de Monaco, paraîtrait presque paradoxale. Le Monégasque arrive sur ses terres avec des chances réelles de jouer la victoire, mais ces derniers jours ont structuré un contexte étrange : un succès quasi certain lui a échappé à Barcelone à cause d'un problème de fiabilité, il a perdu les commandes du championnat pour la première fois de l'année, et sa malchance répétitive sur le Rocher s'est rappelée à lui lors d'un accident survenu pendant le Grand Prix de Monaco Historique. Et pourtant, c'est visiblement très serein et confiant que le pilote aborde cette course à domicile, quelques jours seulement après sa désillusion catalane.

"Je ne suis pas atteint par ça", assure-t-il ce jeudi en Principauté. "Après, quand on regarde en termes de points, ce n'est pas top. Mais bon, on a eu ce problème à la dernière course, mais encore une fois ce que je regarde dans les moments un peu plus compliqués, c'est que la performance était bien là à Barcelone, les pièces nous ont amenés à faire un pas en avant, et je pense qu'on avait repris un petit peu le dessus en termes de gestion des pneus mais aussi de performance générale en qualifs et en course. C'est sûr qu'on a perdu beaucoup de points mais ça fait partie du championnat ; le championnat est encore long et je suis sûr qu'on aura encore d'autres chances de se rattraper."

Interrogé plusieurs fois sur son bilan en Formule 1 à Monaco, où il n'a jamais vu l'arrivée du Grand Prix, Charles Leclerc rappelle avant tout son ambition. "J'aimerais gagner le plus rapidement possible", insiste-t-il avant d'évoquer cette prétendue malédiction avec détachement. "Bien sûr, ça n'a pas été la piste où j'ai été le plus chanceux, dans l'ensemble", admet-il. "Ça arrive, ça fait partie du sport automobile, et parfois les choses ne se passent pas comme on voudrait. J'espère que ce sera le cas cette année, mais je vais simplement adopter la même approche que lors des premiers Grands Prix en 2022. Parce que ça a été une réussite jusqu'à présent et j'espère que ça le sera ici."

"Il y a beaucoup d'attente, comme toujours, à chaque fois que je viens à la maison, et ça fait plaisir parce que je ressens le soutien que j'ai ici à Monaco. Mais je ne me mets pas plus la pression que ça. Mon objectif, c'est de me concentrer comme je le fais depuis le début de l'année, sans rien faire de spécifique à ce week-end. Je ne ressens pas la pression, je suis juste heureux d'être ici, d'être de retour sur ce circuit incroyable, j'adore être ici et c'est évidemment un Grand Prix particulier pour moi puisque j'ai grandi ici. Je connais ces routes depuis que je suis né. Il n'y a pas de pression supplémentaire. Je sais que la voiture a le niveau de performance pour faire un excellent résultat et j'ai juste à monter dedans, faire le travail, et espérons que les résultats seront au rendez-vous à la fin du week-end."

Sportivement et techniquement, Charles Leclerc reconnaît en revanche que ce Grand Prix de Monaco, le premier disputé sous l'égide de la nouvelle réglementation, pourrait réserver des surprises.

"Je pense qu'on pourrait avoir des surprises ce week-end, avec d'autres écuries qu'on n'attendrait pas forcément venir se battre pour la victoire", prévient-il. "Ce week-end, ça pourrait changer, et j'espère que ça ne changera pas pour nous ! Très honnêtement je ne pense pas, on a une voiture qui est assez forte depuis le début de l'année, aussi bien dans les virages lents, à moyenne vitesse ou rapides. On aura une voiture forte qui sera capable de se battre pour la victoire. Après, on verra avec qui."