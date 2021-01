Charles Leclerc testé positif au COVID-19

À l'instar de Lando Norris la semaine dernière, Charles Leclerc est le deuxième pilote de Formule 1 à avoir contracté le COVID-19 en ce début d'année. Le pilote monégasque a lui-même annoncé la nouvelle ce jeudi, précisant qu'il s'était placé à l'isolement et ressentait des symptômes légers de la maladie.

"Je voulais vous dire que j'avais été testé positif au COVID-19", a expliqué Charles Leclerc. "Je suis régulièrement testé, conformément aux protocoles de mon équipe. Malheureusement, j'ai appris que j'avais été en contact avec un cas positif et je me suis immédiatement mis à l'isolement, en prévenant tous ceux avec qui j'avais eu un contact. Le test que j'ai fait en conséquence est revenu positif. Je me sens bien et j'ai de légers symptômes. Je resterai à l'isolement chez moi à Monaco, conformément aux règles fixées par les autorités de santé locales."

Depuis le début de la crise sanitaire il y a près d'un an, Charles Leclerc est le cinquième pilote de la grille à être touché par le COVID-19. L'an dernier, Sergio Pérez, Lance Stroll et Lewis Hamilton avaient tous contracté la maladie, étant même forcés de manquer un ou plusieurs Grands Prix.

La crise sanitaire continue d'avoir une incidence sur l'univers de la Formule 1, qui a annoncé cette semaine des modifications de son calendrier 2021 et un report de l'ouverture du championnat, qui aura finalement lieu à Bahreïn et non à Melbourne.

Leclerc se prépare actuellement pour sa troisième saison chez Ferrari, sa quatrième en Formule 1. Il aura cette année un nouveau coéquipier à Maranello puisque Carlos Sainz succèdera à Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin.