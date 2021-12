"C'est chiant" : Norris frustré par les règles du drapeau rouge

Bien aidé par ses pneus tendres offrant de meilleures performances, Lando Norris a pris un bon envol au premier départ du Grand Prix d'Arabie saoudite, gagnant dans l'affaire une position. Le Britannique a ensuite sauté sur l'opportunité offerte par l'accident de Mick Schumacher pour se débarrasser de ses gommes lors du déploiement de la voiture de sécurité. Norris est ressorti de la voie des stands en 14e position mais en ayant déjà effectué ce qui aurait été son unique arrêt de la journée.

Néanmoins le pari de McLaren est tombé à l'eau lorsque la voiture de sécurité s'est transformée en drapeau rouge quelques minutes plus tard, pour permettre aux commissaires de réparer les Tecpro contre lesquels Schumacher s'était écrasé. En effet, pendant l'interruption de la course, le règlement autorise les pilotes à changer leurs pneus s'ils en ressentent le besoin. Par conséquent, les pilotes ne s'étant pas arrêtés initialement et ayant doublé Norris pendant son arrêt ont pu chausser de nouvelles gommes sans perdre de temps et de positions, condamnant le Britannique à conserver sa 14e place lors de la reprise de la course.

"C'est chiant, parce que je pense que nous méritions bien plus, nous avons fait du bien meilleur travail qu'il n'y paraît", a-t-il indiqué à Motorsport.com après avoir coupé la ligne d'arrivée en dixième position. "Bien sûr, j'ai commis quelques erreurs, je dois le reconnaître, comme au Brésil. Au Qatar et ici, nous aurions dû marquer de bons points. Les deux fois notre équipe aurait dû marquer plus de points que Ferrari et au moins en récupérer quelques-uns. Peut-être que ça ne changerait pas le résultat final, mais nous devrions être bien plus proches que nous ne le sommes. Mais à cause des circonstances, de cette règle, et évidemment de la crevaison il y a deux semaines, nous sommes impuissants quelle que soit notre vitesse. Bref, c'est chiant."

Lando Norris ne gardera pas un souvenir impérissable du Grand Prix d'Arabie saoudite

Et ce n'est pas la première fois qu'un drapeau rouge nuit à la course du pilote McLaren. L'an dernier, le Britannique avait perdu quatre places lors du drapeau rouge du Grand Prix d'Italie et aurait dû en gagner une face à Sergio Pérez avant le deuxième drapeau rouge du Grand Prix de Toscane. Le Grand Prix d'Arabie saoudite est donc la goutte de trop pour Norris, qui demande à ce que les changements de pneus sous drapeau rouge soient interdits.

"C'est arrivé quelques fois, notamment à Monza l'an dernier, il y a un arrêt au stand gratuit, et cela a gâché notre course", a-t-il déploré. "Notre course a également été gâchée au Mugello, et c'était pareil ici. Bien sûr, c'est toujours moi qui en pâtis, c'est probablement pire pour moi que pour tous les autres, mais je pense que c'est juste une règle très injuste qui devrait être supprimée. Je pense qu'ils devraient imposer un arrêt au stand obligatoire avec deux trains de pneus différents, alors je trouverais ça acceptable. Mais là, ça gâche tout, à vrai dire. On consacre tellement d'efforts qui sont réduits à néant par une règle stupide…"

"J'ai déjà soulevé le sujet [avec le directeur de course Michael Masi] quand c'est arrivé la première fois, et quand c'est arrivé la deuxième fois. Je peux dire tout ce dont j'ai besoin, ou ce que je veux, ou ce en quoi je crois, mais je n'écris pas [le règlement]. Bien sûr, c'est passionnant du point de vue de la télévision, alors si c'est ce sur quoi ils veulent se focaliser, s'ils veulent que l'audience reste élevée, qu'ils gardent ça. Mais à mon avis, cela gâche la course et les efforts que l'on y consacre."

Propos recueillis par Adam Cooper