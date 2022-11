En chiffres : quelle place pour Vettel dans l'Histoire de la F1 ?

À l'heure de placer les statistiques de Sebastian Vettel dans le livre d'Histoire de la Formule 1, il convient de rappeler qu'elles n'ont pas forcément valeur à créer une comparaison alors que l'évolution du sport altère inévitablement les jugements. Les chiffres sont ce qu'ils sont, ils ont pour avantage d'être concrets et inamovibles. Ils seront ce qui restera de la carrière du pilote allemand en catégorie reine. État des lieux avant sa dernière danse, ce week-end à Abu Dhabi.

Au nombre de Grands Prix disputés

Sebastian Vettel disputera à Abu Dhabi son 299e et dernier GP.

Le recordman : Fernando Alonso (355 Grands Prix)

La place de Vettel : 7e (298 Grands Prix)

Derrière Vettel : Felipe Massa (269), Riccardo Patrese (256)

Sebastian Vettel a débuté en Formule 1 pendant la saison 2007, lors d'une pige chez BMW, avant d'être titularisé l'année suivante chez Toro Rosso. Sa présence a été continue depuis, portant son engagement à 16 saisons au total. Un chiffre conséquent mais qui est identique à celui de Lewis Hamilton, qui continuera en 2023, et inférieur à Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen et Fernando Alonso (19).

Au nombre de victoires

Singapour 2019, la dernière victoire de Sebastian Vettel.

Le recordman : Lewis Hamilton (103)

La place de Vettel : 3e (53)

Derrière Vettel : Alain Prost (51), Ayrton Senna (41), Max Verstappen (34)

À moins d'une inattendue surprise à Yas Marina, le compteur de Sebastian Vettel restera bloqué à 53 victoires en Formule 1. Près des trois quarts ont été acquises avec le giron Red Bull (39 entre 2008 et 2013), les autres avec Ferrari entre 2015 et 2019. Il est à ce jour le troisième pilote le plus victorieux de la discipline, derrière Lewis Hamilton et Michael Schumacher.

Au nombre de pole positions

Sebastian Vettel a transformé en victoire plus de la moitié de ses pole positions.

Le recordman : Lewis Hamilton (103)

La place de Vettel : 4e (57)

Derrière Vettel : Jim Clark, Alain Prost (33), Nigel Mansell (32)

Le bilan des pole positions de Sebastian Vettel suit la tendance de ses victoires en F1, puisque 45 d'entre elles ont été décrochées sous les couleurs de Red Bull (ou Toro Rosso pour le GP d'Italie 2008), et les 12 autres avec la Scuderia Ferrari. Concernant le taux de réussite lorsqu'il est parti en pole position, il dépasse 50% pour l'Allemand, qui a transformé à 31 reprises en victoire son envol depuis la première place.

Au nombre de podiums

Sebastian Vettel a partagé 14 podiums avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg.

Le recordman : Lewis Hamilton (191)

La place de Vettel : 3e (122)

Derrière Vettel : Alain Prost (106), Kimi Räikkönen (103)

La présence sur le podium est un marqueur de régularité important dans une carrière, parfois plus que les victoires. Avant son dernier départ, Sebastian Vettel est monté sur la boîte à 122 reprises. Il fait ainsi partie des cinq pilotes qui ont franchi la barre des 100 podiums à ce jour, derrière Lewis Hamilton et Michael Schumacher, mais devant Alain Prost et Kimi Räikkönen.

Au nombre de titres mondiaux

Sebastian Vettel a décroché ses quatre titres mondiaux avec Red Bull.

Le recordman : Michael Schumacher, Lewis Hamilton (7)

La place de Vettel : 4e (4)

Derrière Vettel : Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna (3)

C'est le juge de paix, ce que retiendra la grande Histoire. Certes Sebastian Vettel n'a pas accompli son rêve de décrocher un cinquième titre mondial avec Ferrari. Ce qui n'enlève rien aux quatre précédents qui le placent, évidemment, dans un club très fermé aux côtés d'Alain Prost et derrière les seuls Michael Schumacher, Lewis Hamilton et Juan Manuel Fangio.

Lire aussi : Aston Martin ne souhaite pas désigner de pilote numéro un