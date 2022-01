Des "choix courageux" ont permis à Williams de retrouver les points

Lanterne rouge du Championnat du monde pendant trois saisons consécutives, Williams a conquis la huitième place en 2021 tout en faisant son retour dans les points. Absente du top 10 depuis le Grand Prix d'Allemagne 2019, l'écurie britannique a mis fin à sa série noire au Grand Prix de Hongrie 2021, les carambolages du départ ayant permis à Nicholas Latifi et George Russell de prendre, respectivement, les septième et huitième places.

Par la suite, Russell a augmenté le score de Williams à trois occasions différentes : d'abord en Belgique avec un podium surprise (le premier pour l'écurie britannique depuis 2017), puis en Italie et en Russie. Des résultats qui n'étaient "pas prévus" par Jost Capito, toutefois le PDG de Williams a assuré que les déceptions précédentes avaient davantage motivé l'équipe.

"Lorsque nous avons commencé à finir en onzième position et que nous avons vu que nous pouvions faire la course avec certaines voitures du milieu de tableau, bien sûr que cela nous a donné un coup de fouet", a confié Capito à Motorsport.com. "Vous progressez et vous vous améliorez davantage si vous êtes dans une position où vous pouvez vous battre avec d'autres voitures. Et c'est aussi ce que nous avons constaté avec les pilotes : leur motivation diffère complètement s'ils sont seulement en train de naviguer à l'arrière du peloton ou s'ils peuvent se battre [plus en avant]."

"À Barcelone [au Grand Prix d'Espagne, ndlr], la lutte entre George et Fernando [Alonso], qui a été fantastique, a donné à George la certitude que la voiture n'était pas si mauvaise et qu'elle pouvait terminer dans les points. Ensuite, l'équipe y a cru aussi. Bien sûr, concernant Barcelone, nous avons tiré parti du premier virage. Mais il fallait encore boucler les tours suivants, rallier l'arrivée et conserver cette position."

Latifi et Russell ont offert à Williams son meilleur classement en quatre ans

Provisoirement dixième en Espagne, Russell est de nouveau passé près d'une occasion de décrocher les points en France, en Autriche et en Grande-Bretagne. Il a toutefois fallu attendre le Grand Prix de Hongrie, onzième manche de l'année, pour que le Britannique et Williams ouvrent enfin leur compteur, au prix d'une stratégie audacieuse selon Capito.

"Je pense que l'équipe a fait des choix courageux avec les pneus et pour conserver cette position à Budapest", a-t-il affirmé. "Donc l'équipe doit avoir le sentiment que [les points ont été récoltés] au mérite, et je pense que c'est le cas, parce que si vous êtes en mesure de prendre des points et que vous ne le faites pas, alors vous n'avez pas fait votre travail."

"Alors que nous étions en position de prendre les points et que nous l'avons fait avec les deux voitures [au GP de Hongrie], nous nous sommes dit : 'OK, est-ce que l'on peut faire plus ?' Et [nous avons] fini dans les points pendant quelques courses de plus, ce qui était super."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas