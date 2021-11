Cinq virages sous surveillance au GP du Qatar F1

En raison de la nature du circuit de Losail, qui présente d'importantes zones de dégagement autour de ses virages les plus rapides, ainsi que des vibreurs plats dans le périmètre de la piste, la FIA a choisi d'obliger au respect des limites aux virages 4, 12, 13, 14 et 16.

Le virage 4 est un virage à droite à 90 degrés qui débouche sur un virage 5 au profil similaire, ce qui devrait amener les pilotes à tester les limites du premier des deux virages pour s'ouvrir la corde suivante.

Le trio de virages 12, 13 et 14 est une série de droites rapides qui récompenseront de la même manière le fait de traiter cette triplette comme un seul et même enchaînement, tandis que le virage 16 est le dernier virage serré à droite sur lequel les pilotes exploreront les limites pour maximiser leur accélération dans la ligne droite.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a indiqué dans ses Notes à toutes les équipes que chaque virage serait rigoureusement contrôlé et que trois tentatives infructueuses de passer l'un ou l'autre de ces virages entre les lignes blanches feraient l'objet d'un drapeau noir et blanc pendant la course – et que les autres transgressions seraient rapportées pour enquête aux commissaires.

Tout chrono réalisé en violation des limites de la piste pendant les essais et les qualifications sera supprimé et, dans le cas du virage 16, le chrono suivant sera également supprimé si un pilote dépasse les limites dans ce virage.

Losail International Circuit

Les virages rapides et fluides du circuit de Losail devraient nécessiter des réglages d'appui élevé pour les négocier, bien que la longue ligne droite d'un kilomètre complique partiellement la situation. Étant donné qu'il s'agit de la seule zone DRS sur le circuit, on s'attend à ce que les réglages avec beaucoup de charge aéro créent un avantage important pour une voiture dont le DRS est activé. La zone de détection DRS se trouve avant le virage 16.

La surface de la piste de Losail n'a a priori pas été modifiée depuis sa pose lors de l'ouverture du circuit en 2004, et devrait être abrasive, ce qui pourrait entraîner des températures élevées pour les pneus et une forte usure dans certains des virages les plus rapides.

Bien que les séances d'EL1 et d'EL3 se déroulent de jour, les séances de qualifications et la course se dérouleront de nuit, ce qui permettra aux équipes de tirer le meilleur parti des EL2.