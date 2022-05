Cinquième sur la grille, Norris ne se sent plus comme "un passager"

Fortement diminué par une angine au Grand Prix d'Espagne, Lando Norris s'est présenté à Monaco la semaine suivante en étant toujours affaibli. Cela n'a toutefois pas empêché le pilote McLaren de signer des temps compétitifs aux essais puis de prendre la cinquième place sur la grille de départ, à quatre dixièmes seulement de la pole position de Charles Leclerc.

"Je sais que je ne suis pas à 100%", a commenté Norris après les qualifications. "On peut probablement le voir à la rougeur de mon visage, il y a encore des choses contre lesquelles je me bats. Mais ça va beaucoup mieux. Quand je saute dans la voiture, je me sens plus en confiance sur le fait de gérer, plutôt que d'être presque un passager."

"Mais c'est difficile, parce que je sais qu'il faut être en maîtrise totale, surtout ici à Monaco. C'est ici que l'on veut être physiquement à 100%. Et je sais que je suis encore assez loin de ça, même si je sens que je peux faire du bon travail."

Et selon Norris, son tour de Q3 aurait pu l'emmener encore plus haut sur la grille s'il s'était senti en pleine forme. Puisqu'il était affaibli, le Britannique a été coupable de quelques erreurs, qu'il a chiffrées à "peut être un dixième, un dixième et demi".

"Mais si je parle aujourd'hui d'un dixième et demi, et de quelques petites erreurs que j'ai faites, alors il est possible que j'aurais pu être plus haut [sur la grille]", a-t-il ajouté. "Donc je suis convaincu que si tout avait été parfait, les choses auraient pu être encore meilleures aujourd'hui. Mais je suis très heureux d'où je suis, la cinquième place reste un bon résultat pour nous. Il y a encore une marche à franchir pour [atteindre] les gars qui sont devant parce que nous avons toujours eu deux-trois dixièmes de retard ce week-end."

Lando Norris, McLaren MCL36

Norris est également revenu sur le GP d'Espagne, très difficile pour lui sur le plan physique. "La semaine a été longue, simplement parce que j'ai beaucoup souffert la semaine dernière avec l'angine, la fièvre et tout le reste", a-t-il expliqué. "La course n'a fait qu'empirer les choses mais c'était quelque chose qui devait être fait, et j'étais très heureux de la faire. Mais ça m'a fait beaucoup de mal, physiquement. J'étais très mal dimanche soir.

"J'ai fait tout ce que je pouvais faire, en ne parlant à personne et tout ça. Je suis en train de me remettre. Au niveau de la gorge, ça va beaucoup mieux , je peux manger et boire maintenant, ce qui est déjà un bon début. Je ne pouvais pas faire ça la semaine dernière. Je n'ai pas dormi du tout la semaine dernière. On ne peut s'en remettre en quelques jours. Ça prend du temps."