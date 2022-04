Magnussen 5e : "J'ai vu les Mercedes pendant toute la course"

Remercié par Haas à l'issue de la saison 2020, Kevin Magnussen a passé une année en Endurance, loin de la F1, et était bien parti pour y rester. Mais avec le conflit en Ukraine ayant entraîné le départ précipité de Nikita Mazepin, Magnussen a pu faire son come-back en catégorie reine avec la structure américaine. Et le Danois a bien eu raison de revenir puisqu'à lui seul, il a offert à Haas sa première Q3 et ses premiers points depuis la saison 2019 !

Ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn, Magnussen a franchi la ligne en cinquième position. Le pilote Haas s'attendait à être "beaucoup plus fatigué" par ces quelques 90 minutes d'effort mais l'adrénaline et les performances de sa monture l'ont électrifié ! "C'était très amusant, j'ai adoré. C'est super d'être de retour à cette place, je dois dire un grand merci à l'équipe pour avoir mis la voiture dans cette position", a-t-il indiqué après la course.

"Nous étions les plus performants du milieu de grille, j'ai pu voir les Mercedes pendant presque toute la course. Je sais qu'il y a eu un Safety Car à la fin, ça nous a un peu aidé, mais c'est tellement différent par rapport à avant. Je suis très reconnaissant encore une fois, je n'ai pas arrêté de dire ce week-end que je ne revenais pas de l'opportunité. P5 aujourd'hui, [c'est] fou."

Avec cette cette cinquième place, Magnussen est le "meilleur des autres", c'est-à-dire le pilote ne roulant pas pour un top team le mieux classé. Tout au long du week-end, le pilote danois a placé sa Haas aux côtés des gros bras, ce qui suggère que la VF-22 peut exceller. Mais Magnussen a assuré que ce n'était pas le cas, du moins dans une certaine mesure. Selon lui, ses adversaires ne sont pas à l'avant de la grille ni à l'arrière mais... au milieu.

"Nous devons nous concentrer sur le milieu de grille", a-t-il affirmé. "[Valtteri] Bottas et [Pierre] Gasly ont l'air d'être [la principale menace], [Fernando] Alonso et [Esteban] Ocon aussi. Le milieu de grille est notre priorité et nous savons que nous avons été chanceux aujourd'hui avec les Red Bull. Si nous pouvons finir P7 à Djeddah, alors ce sera pareil qu'aujourd'hui, en fait. Nous avons eu de la chance d'avoir quatre points de plus que ce que nous aurions eu avec la P7."

Kevin Magnussen, Haas VF-22

En début de course, alors qu'il prenait Lewis Hamilton en chasse, Magnussen a raté la corde au premier virage à plusieurs reprises, sortant de la zone DRS de son adversaire et permettant aux pilotes derrière lui, au volant de machines plus performantes, de revenir sur ses talons. Le Danois a reconnu qu'il s'était montré trop agressif dans cette phase de course, ce qui a eu pour conséquence la dégradation rapide de ses pneus tendres et l'anticipation de son premier arrêt au stand.

"C'était une décision difficile", a-t-il précisé au sujet de son agressivité en début de course. "Est-ce que je devais essayer de garder ces gens derrière moi ? Il y avait une Mercedes et quelqu'un d'autre [Sergio Pérez, ndlr]. Je ne savais pas à quel point ils étaient plus rapides que moi donc [je me suis dit] que je pouvais peut-être les garder derrière pour le premier relais. J'ai donc commencé à attaquer très fort, ce qui n'était pas une bonne idée. Avec le recul, j'aurais dû y aller en douceur avec les pneus parce que nous avons dû nous arrêter deux tours plus tôt que prévu, car j'avais trop usé les pneus."

"Mais ensuite, nous avons pu étirer le deuxième relais et nous remettre sur le bon chemin. On a bien réussi à le faire avec les ingénieurs, en attaquant suffisamment dans les virages critiques et tout ça. On est passé aux pneus C2 [mediums] exactement au tour prévu, puis nous avons eu la voiture de sécurité et un sprint jusqu'à la fin."