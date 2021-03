Le circuit du GP d'Arabie saoudite révélé cette semaine

Alors que la saison 2021 de Formule 1 doit débuter dans une dizaine de jours du côté de Bahreïn, un tracé sur les 23 prévus au calendrier reste aujourd'hui inconnu, celui du tout premier Grand Prix d'Arabie saoudite, qui doit se tenir dans la ville de Djeddah du 3 au 5 décembre prochains. Cette piste urbaine sera révélée cette semaine, et plus précisément ce jeudi 18 mars selon un tweet du Ministère des sports saoudien.

L'épreuve, qui devrait s'inscrire sur le long terme en Formule 1, sera d'abord disputée sur un circuit dessiné dans les rues de Djeddah mais sera relocalisée à terme, a priori en 2023, dans le complexe ultra-moderne de Qiddiya, une ville actuellement en construction.

L'arrivée de la F1 en Arabie saoudite, et plus globalement des sports mécaniques puisque la Formule E y court déjà depuis trois saisons, s'inscrit dans un programme politique, économique et sociétal plus global de l'État du Moyen-Orient, mené par le prince hériter Mohammed ben Salmane et intitulé "Vision 2030". Son but affiché est de diversifier les sources de revenus du pays pour sortir de la dépendance au pétrole tout en ouvrant l'économie et la société saoudienne.

L'annonce de l'organisation d'un GP d'Arabie saoudite n'a toutefois pas été sans déclencher une vague de réactions en lien avec la question des droits de l'Homme et la politique répressive des dirigeants. Amnesty International avait ainsi déclaré : "La Formule 1 devrait se rendre compte qu'un Grand Prix d'Arabie saoudite en 2021 s'inscrirait dans le cadre des efforts en cours pour laver par le sport le bilan catastrophique du pays en matière de droits de l'Homme."

Fin février, Chloe Targett-Adams, responsable mondiale de la promotion des courses de la F1, assurait que la discipline avait abordé cette problématique. "Je pense qu'il est vraiment important de poser la question. Du point de vue de la F1, nous choisissons de nous engager avec des partenaires."

"Et nous avons un cadre contractuel pour définir nos attentes en matière de droits de l'Homme et la manière dont nous comptons travailler et dont notre personnel s'attend à travailler et à être traité. Et nous avons un bon engagement de la part de nos promoteurs et de leurs partenaires gouvernementaux sur ces exigences. C'est donc quelque chose que nous nous efforçons activement de faire, et de nous informer sur cette culture et cette coutume, et de travailler avec nos promoteurs en ce qui concerne notre épreuve de F1."

Le calendrier F1 2021

28 mars GP de Bahreïn Sakhir 18 avril

GP d'Imola Imola 2 mai

GP du Portugal

Portimão 9 mai GP d'Espagne Barcelone 23 mai GP de Monaco Monaco 6 juin GP d'Azerbaïdjan Bakou 13 juin GP du Canada Montréal 27 juin GP de France Le Castellet 4 juillet GP d'Autriche Spielberg 18 juillet GP de Grande-Bretagne Silverstone 1er août GP de Hongrie Budapest 29 août GP de Belgique Spa-Francorchamps 5 septembre

GP des Pays-Bas Zandvoort 12 septembre GP d'Italie Monza 26 septembre GP de Russie Sotchi 3 octobre

GP de Singapour Singapour 10 octobre GP du Japon Suzuka 24 octobre GP des États-Unis Austin 31 octobre GP de Mexico Mexico 7 novembre GP de São Paulo Interlagos 21 novembre

GP d'Australie Melbourne 5 décembre

GP d'Arabie saoudite Djeddah 12 décembre GP d'Abu Dhabi Abu Dhabi