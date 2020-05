Le circuit de Mexico transformé en hôpital temporaire

La pandémie due au nouveau coronavirus a entraîné une crise sanitaire mondiale, avec parfois des décalages entre les pays et les continents en ce qui concerne les vagues de contamination. Au Mexique, le bilan fait aujourd'hui état de 23'000 cas confirmés et de 2154 décès. Pour éviter que le système de santé ne soit saturé, des mesures ont été prises à Mexico, la capitale du pays, et c'est dans ce cadre que le circuit des frères Rodriguez va être remanié en hôpital éphémère.

Directeur de l'institut mexicain de sécurité sociale, Zoé Robledo a dévoilé le processus mis en place, qui comprend notamment l'installation de "huit modules pour des hospitalisations" dans le Paddock Club. "Chaque module comprend 24 lits", précise-t-il. "De plus, 26 lits de soins intensifs ont été installés." Le Paddock Club présente comme atout principal le fait d'être équipé d'ascenseurs, ce qui facilite le transport des patients. Tout le matériel nécessaire y a été installé.

Selon le calendrier initial de la saison 2020, le Grand Prix du Mexique doit avoir lieu le 1er novembre prochain. Cette option est toujours sur la table puisqu'elle respecterait le plan alternatif esquissé la semaine dernière par la F1, à savoir organiser 15 à 18 Grands Prix à partir du mois de juillet avec un passage sur le continent américain à l'automne.

L'Autódromo Hermanos Rodríguez n'est pas le premier circuit à se transformer en hôpital ou structure d'accueil depuis le début de la crise. Des mesures similaires ont été prises à Londres, où l'ExCeL Centre est devenu un lieu d'hospitalisation alors qu'il devait prochainement accueillir l'E-Prix britannique. En Inde, le Circuit International de Buddh est quant a quant à lui été réaménagé en centre de quarantaine.