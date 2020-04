Le circuit de Portimão homologué pour la F1

L'Autódromo Internacional do Algarve, situé à Portimão, a confirmé la semaine dernière avoir reçu le Grade 1 de la FIA. Cette certification est la plus élevée parmi celles que délivre l'instance internationale et elle permet à un circuit d'accueillir la Formule 1 dans un cadre officiel.

Construit il y a 12 ans, le tracé portugais a réalisé les aménagements nécessaires pour obtenir le précieux sésame. "Nous nous efforçons d'y parvenir depuis l'année dernière, lorsque nous avions reçu une inspection réalisée par feu Charlie Whiting et Eduadro Freitas", explique Paulo Pinheiro, directeur de la société qui gère le circuit, dans des propos rapportés par l'agence Lusa. "Les modifications requises par la FIA ont été faites et nous avons reçu le plus haut niveau de certification de la fédération."

Le circuit dit également avoir signé un accord avec une écurie de Formule 1 pour des essais privés qui devaient avoir lieu en novembre prochain, sans en révéler l'identité en raison d'une clause de confidentialité. Ces tests pourraient toutefois ne jamais avoir lieu si jamais ils entraient dans le cadre du programme de développement Pirelli, puisque ce dernier a été annulé pour 2020 suite à la crise provoquée par le coronavirus et au report d'un an de la future réglementation technique.

Par ailleurs, Portimão chercherait à accueillir à terme des essais hivernaux de la catégorie reine, alors que ces derniers se sont déroulés ces dernières années à Barcelone. En revanche, à court terme il n'existerait pas de volonté forte d'organiser un Grand Prix du Portugal, épreuve qui a notamment figuré au calendrier de 1984 à 1996 lorsqu'elle se déroulait à Estoril.

Par le passé, la piste de Portimão a été le théâtre d'essais de Formule 1, notamment en décembre 2008 et janvier 2009. La dernière équipe à s'être rendue en Algarve est Mercedes, qui avait effectué des tests en 2016. En matière de compétitions, l'événement le plus important qui s'y déroule reste la manche de World Superbike. L'édition 2020 doit théoriquement avoir lieu début septembre.

Avec ce statut FIM qui lui permet d'accueillir toute épreuve d'un Championnat du monde moto, il est également considéré comme un "circuit de réserve" par les dirigeants du MotoGP. La discipline fait d'ailleurs partie des pistes explorées pour l'avenir par son promoteur. "C'est l'une des possibilités. Il faudra voir comment la pandémie évolue", admet Paulo Pinheiro.